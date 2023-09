Carburant : quelles enseignes vont vendre à prix coûtant ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé dimanche soir les distributeurs à faire une croix sur leurs marges en vendant le carburant à prix coûtant. Une réunion sur le sujet est prévue à Matignon ce mardi, mais certaines entreprises ont déjà annoncé des opérations en ce sens.

Depuis plusieurs jours, les distributeurs sont pressés par l’exécutif de faire des efforts pour faire baisser les prix du carburant, afin de soulager le budget des Français. Dimanche, Emmanuel Macron les a notamment appelés à vendre l’essence à prix coûtant. Le président faisait suite au refus des distributeurs de la vente à perte, également proposée par le gouvernement la semaine dernière.

Ce mardi, Elisabeth Borne doit recevoir à Matignon les raffineurs, les distributeurs et les fédérations professionnelles pour évoquer le sujet et les convaincre de réduire voire de faire une croix sur leurs marges.

Avant même la réunion à Matignon, trois entreprises avaient déjà répondu à l’appel du président de la République et annoncé des opérations «prix coûtant». Il s’agit dans un premier lieu de Système U, dont le patron, Dominique Schelcher, a confirmé organiser certaines opérations. Il ne souhaite cependant pas rendre la vente à prix coûtant permanente. Il ne s’agira donc que d’une mise en œuvre ponctuelle.

Leclerc et Carrefour vont vendre à prix coûtant dès vendredi

De son côté, le président du groupe E.Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a annoncé qu’il proposerait le carburant à prix coûtant «tous les jours», et ce dès le vendredi 29 septembre, dans les 750 stations-service du groupe. «C'est une réponse positive à l'appel du Président enjoignant à chaque acteur de la filière de proposer des rabais ou des prix plus bas», écrit-il, évoquant aussi «un acte de solidarité à l'égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d'achat est très impacté», a expliqué le PDG du groupe. «Cette initiative Leclerc, construite pour durer, devrait être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers», a-t-il précisé.

Cette initiative est un acte de solidarité à l'égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d'achat est très impacté. C'est une réponse positive à l'appel du Président enjoignant chaque acteur de la filière à proposer des rabais ou des prix plus bas. — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) September 26, 2023

Ce mardi en fin d’après-midi, le groupe Carrefour a également annoncé une opération similaire à celle de Leclerc. «Nous annonçons la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de notre histoire», a déclaré le groupe sur X (anciennement Twitter), avec la vente du carburant sans marge tous les jours à partir de vendredi.

Nous annonçons la plus grande opération de vente de carburant à prix coûtant de notre histoire.



Nous nous engageons à vendre le carburant sans marge, tous les jours, à partir de ce vendredi, et jusqu’à la fin de l’année. Cette opération massive couvrira tous nos hypermarchés. pic.twitter.com/WCapep5WLY — Carrefour (@CarrefourFrance) September 26, 2023

Elisabeth Borne va donc tenter de convaincre d’autres distributeurs de faire des efforts sur leurs marges, même si, selon Dominique Schelcher, elles restent de manière générale assez faibles, de l’ordre de 2 centimes par litre selon lui. La Première ministre n’a pas exclu de légiférer sur le sujet en cas de refus des distributeurs, sans donner plus de détails.