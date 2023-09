«Mon fils va être traumatisé toute sa vie» : la mère de l’enfant humilié et giflé à Boissy-Saint-Léger témoigne dans TPMP

Alors que l’affaire de l’enfant humilié et frappé par la mère d’un camarade de collège à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) a suscité une vive émotion, la maman de la victime a témoigné lundi soir sur TPMP. Elle a notamment évoqué le traumatisme de son fils.

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) lundi soir, la mère du garçon humilié, giflé et mis à genou par la mère d’un camarade de collège à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), est longuement revenue sur l’affaire.

Plusieurs jours après les faits, Nathalie est toujours très choquée par ce qui est arrivé à son fils.

«De voir son enfant, se faire frapper comme ça, c’est pas possible… Là, on le tape gratuitement, on l’humilie devant tout le monde, ça passe sur tous les réseaux… », a-t-elle témoigné, les larmes aux yeux. «Je ne comprends pas comment une mère peut réagir ainsi», a-t-elle ajouté.

«Je sais que ça le touche mais il ne le dira pas»

L’incompréhension est d’autant plus totale, que quelques minutes après les faits commis sur son enfant, les deux femmes s’étaient parlé sans animosité, dans le calme. A noter que la mère de la victime n’était pas au courant à ce moment-là de ce que venait de subir son fils.

Interrogée sur l’état de son enfant, Nathalie a précisé qu’il était retourné au collège et qu’il était content de la bienveillance de tous à son égard. Tout en soulignant : «Il montre que ça va mais je connais mon fils, je sais que ça le touche mais il ne le dira pas».

Elle a également dit attendre désormais la réponse de la justice. «Je veux qu’elle soit punie pour ce qu’elle a fait. Après le nombre d’années, ça ne sera jamais à la hauteur de ce qu’elle a fait à mon fils. Mon fils va être traumatisé toute sa vie», a-t-elle martelé.

Les faits s’étaient produits il y a près d’une semaine à proximité d’un collège, dans le quartier de La Haie Griselle, à Boissy-Saint-Léger. La mère de famille avait menacé, insulté, fait mettre à genoux et giflé à plusieurs reprises la victime avant de demander à son propre fils de le frapper à son tour. La scène, filmée par plusieurs adolescents, avait été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Le lendemain, la famille du garçon avait porté plainte et une enquête avait été ouverte pour violences sur mineur de 15 ans, provocation directe d’un mineur de 15 ans à commettre un délit, injure raciale et menace réitérée de violences. Placée en garde à vue, la mère de famille, inconnue des services de police, a été libérée et placée sous contrôle judiciaire. Elle sera jugée le 22 décembre au tribunal correctionnel de Créteil.