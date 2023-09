Disparition de Lina : un faux compte Instagram crée la polémique en se faisant passer pour l’adolescente

Depuis la disparition de Lina, samedi 23 septembre dernier, toutes les pistes sont explorées par les enquêteurs. Sur les réseaux sociaux, le propriétaire d’un compte Instagram a profité de la disparition inquiétante de l’adolescente pour diffuser des fausses informations.

Alors que la disparition de Lina inquiète de plus en plus les habitants de la commune de Plaine, d’importants moyens sont utilisés sur place par les gendarmes pour retrouver la trace de l’adolescente de 15 ans, disparue mystérieusement depuis samedi 23 septembre dernier. Et si les recherches se sont intensifiées ces dernières heures, notamment dans la zone potentielle de disparition de la jeune fille, des personnes tentent de perturber le bon déroulement de l’enquête en diffusant des informations erronées sur les réseaux sociaux.

En effet, plusieurs internautes ont alerté sur le réseau social X (anciennement Twitter) l’existence d’un faux compte Instagram. Portant le nom de Lina Delsarte, le propriétaire de ce compte se fait visiblement passer pour la victime mystérieusement disparue.

«Petite info. Je suis toujours en vie. Demain, je vais faire un live à 18h. (…) J’ai fugué pour des raisons personnelles», peut-on lire dans la dernière «story» de ce faux compte sur Instagram à plus de 700 abonnés. Cet acte grave pourrait valoir au propriétaire du compte en question, s’il est identifié, des poursuites judiciaires et une sanction pénale.

Il n'est pas troppp Bizarre le compte Instagram de #Lina ? Aucune publication. 1 seul follower, Lou : probablement sa meilleure amie Louna. Et SURTOUT ses 2 stories d'hier où "elle" ou qq d'autre écrit qu'elle est toujours en vie, qu'elle a fugué pour raisons personnelles. #Weird pic.twitter.com/VMuMn9VdW5 — Karee Barthelemy (@BarthelSamantha) September 27, 2023

D’autant plus que les informations publiées ne coïncident en aucun cas avec celles diffusées par le parquet de Saverne puisque, selon la procureure de la République Aline Clérot, Lina «n’était pas connue pour avoir fuguer jusqu’alors d’après les premières auditions».

À noter que, ce mercredi 27 septembre, «une opération de sondage des deux plans d’eau situés dans la zone potentielle de disparition de la jeune fille sera organisée cet après-midi par la compagnie fluviale de Strasbourg. Cette unité engagera 10 personnels dont 7 plongeurs», a fait savoir le parquet de Saverne dans un communiqué.

En parallèle, une dizaine de gendarmes doivent également effectuer un nouveau ratissage sur le terrain, a appris l’AFP auprès des forces de l’ordre.