Policier tué au Mans : le conducteur ivre à l'origine de la mort d'Eric Monroy condamné à 12 ans de prison

Charlie Fajole, accusé d’avoir percuté et tué Eric Monroy, policier au Mans, lors d’un contrôle routier en août 2020, a été condamné à 12 ans de prison. Le verdict a été rendu ce mercredi soir.

Charlie Fajole, le conducteur accusé d'avoir percuté et tué le policier Eric Monroy, a été condamné à 12 ans de prison ce mercredi soir par la cour d'assises de la Sarthe. Florence Leroux-Ghristi, avocate générale, avait requis 15 ans de prison.

L’accusé, aujourd’hui âgé de 29 ans, était jugé depuis lundi pour «violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sur une personne dépositaire de l’autorité publique». En état d’ébriété au moment des faits, le mis en cause avait brutalement accéléré avec son véhicule malgré le contrôle routier, et heurté le brigadier Eric Monroy, 43 ans, décédé sur place.

Ainsi, pour l’avocate générale, il s’agit de violences «volontaires» et constitutives d’un crime. «Cette affaire n’est pas un refus d’obtempérer, mais je trouve indécent de vouloir nous faire envisager qu’il s’agirait d’un accident de la circulation», avait-elle expliqué un peu plus tôt dans la journée.

De plus, l’accusé aurait volontairement accéléré «parce qu’Eric Monroy était policier» a affirmé l’avocate générale, rappelant sa condamnation pour outrage et rébellion en 2018 ainsi qu’une autre pour conduite en état d’ivresse et refus d’obtempérer en 2015.

L’avocate générale n’avait pas requis la peine maximale de 20 ans de prison encourue pour ces faits, considérant l’insertion professionnelle du prévenu ainsi que l’existence d’un fils de cinq ans.