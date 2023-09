Marseille : voici pourquoi le métro fermera à 21h30 pendant deux ans

Le métro de Marseille (Bouches-du-Rhône) va fermer ses portes dès 21h30 à compter du 23 octobre prochain et pour une durée de deux ans afin de faire des essais de rames sans conducteur. Une mesure qui divise sur le plan politique à moins d’un an des Jeux Olympiques en France.

Un projet colossal qui suscite l’inquiétude sur la Canebière. Les deux lignes de métro parcourant Marseille (Bouches-du-Rhône) vont fermer dès 21h30 plutôt qu’à 1h du matin à compter du 23 octobre prochain et pour une durée estimée de deux ans.

«La fermeture anticipée sera mise en place d'abord le lundi 23 et le mardi 24 octobre, puis le lundi 30 et le mardi 31 octobre pour des opérations d'entretien, d'appareil et signalisation. A partir du 6 novembre, les essais pour le projet Neomma (pour Nouveau métro de Marseille) commenceront sur les deux lignes, du lundi au jeudi», a détaillé le syndicat FO de la RTM à La Provence.

Lors de ces fermetures anticipées, 26 bus de nuit gratuits assureront le même trajet avec un passage toutes les dix minutes. A noter qu’un renforcement du dispositif sera mis en place en cas d’événements exceptionnels, comme les jours de match de l’OM à Marseille, les Jeux Olympiques et les fêtes de Noël.

L’objectif est de permettre à Alstom et à la Régie des transports métropolitains (RTM) de tester les nouvelles rames de métro automatisées et sans conducteur devant progressivement rouler sur les deux lignes d’ici à 2027. Le coût total de ce projet est fixé à 580 millions d’euros, selon Le Parisien.

Une pétition lancée pour contrer la fermeture du métro

Le député LFI de la 7e circonscription de Marseille Sébastien Delogu a lancé une pétition ce jeudi matin afin de demander «l’annulation de cette décision». Cette dernière a été partagée sur X (ex-Twitter) par Manuel Bompard, le coordinateur du parti politique, afin de lui donner plus d’écho.

Une position partagée par Audrey Gatian, l’adjointe au maire de Marseille affectée à la politique de la ville et aux mobilités, qui a dénoncé sur le même réseau social une décision «inacceptable et irresponsable». Elle a également comparé cette mesure à un «couvre feu et un retour dans le passé pour les Marseillais et Marseillaises».

«Ça ne nous amuse pas, ce n’est pas un idéal de fermer le métro si tôt, mais c’est une obligation technique et sécuritaire. Le trafic doit être arrêté pour les essais», a maintenu Catherine Pila, la présidente de la RTM, auprès du quotidien régional fondé à Marseille.

Cette même source a indiqué que le métro marseillais transporte chaque mois 200.000 voyageurs entre 21h30 et 1h du matin, soit environ 6.500 par soir.