Pourquoi Minelli est-il placé en redressement judiciaire ?

Ce jeudi 28 septembre, l'enseigne de magasins de chaussures Minelli a été placée en redressement judiciaire, rejoignant le triste groupe des marques de mode qui ont subi le coup de la crise et de l'inflation.

La marque de chaussures Minelli a été placée en redressement judiciaire ce jeudi 28 septembre. Elle se trouve désormais en incapacité de payer ses dettes et espère pouvoir remonter la pente. Mais depuis plusieurs mois, le secteur de l'habillement subit la crise de plein fouet.

Le tribunal de commerce de Marseille a placé Minelli en redressement judiciaire afin de «préparer la cession (du chausseur) à un nouvel actionnaire pour garantir une poursuite d'activité la plus efficace possible», a annoncé la direction à l'AFP.

Le redressement judiciaire «va permettre à l'entreprise de bénéficier d'une bouffée d'oxygène financière», espère la direction.

120 boutiques en france

Minelli est un magasin de chaussures destinées principalement aux femmes, vendant également des articles de maroquinerie. Créée en 1973, elle comptait début 2022 encore 700 salariés dans 14 pays.

Vendue par l'ancien groupe de textile Vivarte, Minelli a été rachetée en 2022 par le chausseur San Marina. Mais aujourd'hui Minelli, qui accuse le coup, va tenter de redresser son activité alors qu'elle compte 500 salariés et 120 boutiques et corners en France.

le secteur du prêt-à-porter en crise

Depuis plusieurs mois, le secteur du prêt-à-porter en France est secoué par une violente crise. Les boutiques ont dû faire face à la pandémie, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des salaires ou encore la concurrence de la seconde main et de la fast fashion.

Parmi les enseignes victimes de la crise, on retrouve des grandes chaînes françaises comme Camaïeu, Burton of London, GAP France, André, San Marina, Kaporal, Don't Call Me Jennyfer, Du Pareil au Même, Sergent Major, Naf Naf...

Il y a tout juste un an, le 28 septembre 2022, on annonçait la liquidation judiciaire de la marque Camaïeu, pour qui le coup de la crise a été fatal. À la clé, 2.100 salariés avaient été licenciés.

Ce mois-ci, la marque Naf Naf, endettée, a également été placée en redressement judiciaire, en raison de loyers impayés durant la crise du Covid-19.

Sans en arriver là, certaines autres limitent les dépenses, taillant dans les effectifs et fermant des magasins, comme Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers ou Pimkie.