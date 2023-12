Habitat : l'enseigne de magasins d'ameublement placée en liquidation judiciaire

L’enseigne d'ameublement Habitat a été placé ce jeudi 28 décembre en liquidation judiciaire, sans maintien d'activité, par le tribunal de commerce de Bobigny. Environ 380 personnes devraient être licenciées.

Une décision lourde de conséquences. Après un placement en redressement judiciaire en raison de graves difficultés financières, le tribunal de commerce de Bobigny a placé l’enseigne d’ameublement Habitat en liquidation judiciaire, sans maintien d'activité, ce 28 décembre 2023, selon la décision consultée par l'AFP.

Moins de dix jours après le placement en redressement de l'entreprise qui emploie 383 personnes, les administrateurs judiciaires avaient annoncé, le 15 décembre dernier, qu'ils allaient demander la liquidation compte tenu de la situation particulièrement critique des comptes.

Dans sa décision, le tribunal a «prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société».

Des difficultés financières profondes

Selon l’enseigne, cette difficulté financière est due «à une gestion antérieure défaillante et exacerbée par des facteurs plus récents» comme l’inflation, mais aussi «une baisse significative de la fréquentation des magasins» et «des mouvements sociaux internes ayant perturbé l'activité».

Fondée en 1964, Habitat France spécialisée dans l'ameublement et l'équipement de maison compte 25 magasins. L’entreprise emploie actuellement 315 salariés et a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros.

La société mère, Habitat Design International, emploie 68 personnes et affichait en 2022 un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros.