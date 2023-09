Réduction des vols cet hiver chez Ryanair : ce que l’on sait

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé jeudi 18 septembre une réduction des vols programmés pour cet hiver. Et pour cause, ils n’ont reçu que 14 des 27 livraisons d'avions initialement prévues entre septembre et décembre.

Les vols de Ryanair seront réduits cet hiver, a annoncé la compagnie aérienne jeudi 28 septembre. Cette réduction est directement liée aux retards de livraison d’avions Boeing. Alors qu’elle devait recevoir 27 livraisons d’avions entre septembre et décembre, Ryanair n’en recevra que 14.

À l’origine de cet imprévu figurent des retards de production à l'usine de fabrications de fuselages de la société Spirit aux États-Unis, ainsi que des retards de réparation et de livraisons de la part de Boeing.

Des vols annulés dès la fin octobre

Résultat, ces retards provoqueront des annulations de vols, qui prendront effet dès la fin du mois d’octobre, et seront communiqués aux passagers concernés dans les jours qui arrivent.

«À ce stade, nous ne pensons pas que ces retards de livraison affecteront matériellement notre objectif de trafic annuel de 183,5 millions de passagers», a voulu rassurer Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, assurant toutefois que ce chiffre pourrait être revu à la baisse en cas de prolongement des retards de livraison.

Parmi les appareils supprimés par la compagnie figureront trois avions à l’aéroport de Charleroi (Belgique), deux avions à Dublin, et cinq en Italie - notamment à Bergame, Naples et Pise.

Au Royaume-Uni, c’est l’aéroport d’Esat Midlands qui verra son nombre d’avions réduit, à l’instar de Porto (Portugal) et Cologne (Allemagne).

Ryanair a assuré travailler avec le constructeur américain pour être sur pied pour la saison estivale de 2024.