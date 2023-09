Punaises de lit : combien coûte une assurance contre ces parasites ?

Alors qu’une recrudescence des cas de punaises de lit est actuellement remarquée en France, notamment en région parisienne, des assurances se mettent doucement en place pour lutter contre un fléau de plus en plus inquiétant.

Comment venir à bout des punaises de lit ? Pour les Français, la question se pose de plus en plus. Alors que la mairie de Paris a demandé ce jeudi au gouvernement un plan d’action contre cette espèce parasite, locataires et particuliers se demandent s’il est possible de s’en débarrasser tout en étant pris en charge.

Dans un premier temps, il est important de savoir que les punaises de lit ne sont pas couvertes par la plupart des assurances habitation. En effet, elles sont classées au même rang que les rongeurs ou les insectes, ce qui complexifie la tâche d’une reconnaissance lors des démarches.

Devant cette difficulté à obtenir une prise en charge, des alternatives se mettent en place. C’est le cas notamment de l’entreprise Badbugs, spécialiste des nuisibles, qui propose une assurance aux particuliers et propriétaires. Invité de L’Heure des Comptes le 22 septembre dernier sur CNEWS, Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de la plate-forme créée en 2019, a détaillé l’offre de son assurance.

Ainsi, pour la somme de 2 euros par mois, l’entreprise rembourse le traitement contre les punaises de lit, offre la possibilité d’être logé à l’hôtel, mais met également à disposition un suivi psychologique.

Une alternative visant également à éviter d’avoir recours à des traitements «maisons» peu efficaces. Selon Nicolas Roux de Bézieux, 49% de ces remèdes artisanaux échouent.