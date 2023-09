Sondage : 77% des Français favorables à l’instauration d’une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 29 septembre, plus de 7 Français sur 10 (77%) se prononcent en faveur de l’instauration d’une prime pour les travailleurs français occupant des métiers en tension.

Un coup de pouce pourrait-il combler le manque ? Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce vendredi 29 septembre, révèle que 77% des Français sont pour l’instauration d’une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension.

Pour rappel, le ministère du Travail définit un métier en tension comme un «métier pour lequel le nombre d’offres d’emploi est supérieur à celui des candidats». Depuis le 1er avril 2021, une liste publiée au Journal officiel détaille les professions concernées. De très nombreux secteurs sont représentés. On retrouve notamment les agents d’entretien, les professions du bâtiment, les professionnels paramédicaux, ou encore les conducteurs de transports en commun.

Dans le détail, 80% des femmes ont répondu «oui» à la question «faut-il instaurer une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension», contre 75% pour les hommes.

En ce qui concerne l’âge des personnes sondées, les moins de 35 ans sont les plus favorables à cette prime (81%). Les 50 ans et plus sont également majoritairement pour (à 76%).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, les CSP-, qui représentent les plus modestes, sont davantage en faveur de cette prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension (81%). C'est quatre points de plus que les inactifs (77%) et six points de plus que les CSP+, qui regroupent les personnes plus favorisées, (74%).

La gauche et la droite d’accord

Aucun écart significatif n'est constaté lorsque l'on observe la proximité politique des répondants. Près de 75% des électeurs de gauche sont «pour» cette prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension. Ceux de La France insoumise sont les plus favorables (82%), devant les Français proches du Parti socialiste (74%) et ceux d’EELV (67%).

A droite, si les sympathisants des Républicains et du Rassemblement national sont très majoritairement pour cette prime, avec respectivement 82% et 89% d’approbation, les personnes proches des idées du parti Reconquête sont moins en accord avec cette idée (74%).

Les électeurs de Renaissance ont, de leur côté, été 72% à répondre «oui» à la la question posée par l’institut CSA.

La question des métiers en tension anime fortement l’actualité politique. Face à la difficulté de recruter dans certains secteurs, le gouvernement a, dans son projet de loi immigration, inscrit une mesure visant à «régulariser les étrangers dans les secteurs dits en tension».

Elle est pourtant sur la sellette en raison de la vive contestation de la droite. Pour trouver une majorité à son projet, l'exécutif envisagerait de supprimer la mesure du texte, ou de la renvoyer à une simple circulaire. Le 14 juin dernier dans Le Figaro, Elisabeth Borne s'était dit prête à «discuter des modalités».

Si le gouvernement cherche des compromis, d’autres membres de la majorité entendent bien défendre cette mesure. Le 6 septembre dernier, Sacha Houlié, qui représente l’aile gauche du groupe Renaissance, assurait à l’AFP que la régularisation des sans-papiers travaillant dans les métiers en tension figurerait bien dans le projet de loi du gouvernement.

Sondage réalisé les 26 et 27 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.013 personnes âgées de plus de 18 ans.