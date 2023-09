Stage obligatoire pour les élèves de seconde : ce qui va changer dès juin 2024

Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a déclaré que les élèves de seconde allaient devoir effectuer un stage obligatoire juste avant les grandes vacances.

Fini les vacances scolaires d'été de trois mois pour les élèves de seconde. Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, veut que l’école puisse reconquérir le mois de juin. En plus de décaler les dates des épreuves du brevet et du baccalauréat, le ministre souhaite que les élèves de seconde soient occupés avec un stage en milieu professionnel du 17 au 28 juin, et ce, dès l’année scolaire 2023-2024.

Concrètement, les élèves de secondes devront trouver un stage dans une entreprise, une association ou bien un service public, afin de terminer leur scolarité avant les vacances estivales. Il s'agira de stages d'observation et entreprises du secteur privé comme administrations seront invitées à prendre des mesures pour accueillir les élèves durant cette période.

Pour Gabriel Attal, il est important d’améliorer la politique d’orientation dans les lycées. Le locataire de la rue de Grenelle veut s’inspirer des Allemands et des Suédois qui proposent trois à quatre semaines de stages aux lycéens. Il a tenu à rappeler que la seconde était une «classe bascule».

Les syndicats d’enseignants ont rapporté que cette nouveauté était un vecteur d’inégalités puisque certains parents pouvaient connaître des difficultés à trouver un stage. En réponse, le locataire de la rue de Grenelle a rapporté qu’il y aurait une mobilisation nationale pour «trouver des terrains de stage».