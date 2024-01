Allocation de stage : êtes-vous concernés par cette rémunération versée à la fin du mois de janvier ?

La rémunération des stages pour des élèves de lycée annoncée en mai dernier par le président de la République, s'effectuera bien à la fin du mois de janvier 2024. Voici les lycéens qui seront concernés.

Présentée comme «une mesure de mérite» par Emmanuel Macron, cette allocation est une véritable récompense pour ces élèves. En France, près de 600.000 élèves sont concernés par cette nouvelle mesure. Les stages obligatoires réalisés par les lycéens de la filière pro uniquement sont désormais rémunérés de manière rétroactive, depuis septembre 2023. Le montant leur sera versé d'ici à la fin janvier de cette nouvelle année.

L'objectif de cette allocation, annoncée début mai, est de responsabiliser les élèves tout en les motivant. Le cumul des stages pourrait faciliter leur entrée profesionnelle, espérant atteindre dans les prochaines années 100% d'embauche des jeunes après leur bac pro.

Qui peut en bénéficier ?

La nouvelle mesure concerne les élèves préparant un diplôme professionnel de niveau secondaire (CAP, baccalauréat professionnel, mention complémentaire, brevet des métiers d’art) dans un établissement (public ou privé) ou engagé dans dans des formations complémentaires d’initiative locale (FCIL), et y être assidu (sans absences non justifiées).

Pour bénéficier de l'allocation de stage, chaque élève doit avoir effectué un stage ou une période de formation en milieu professionnel (PFMP) de 6 à 18 semaines par an, selon le type de formation suivi (CAP, bac pro, bac pro agricole, Mention complémentaire, brevet des métiers d’art). À noter que les élèves en BTS ne sont pas concernés par cette mesure.

Quel est le montant ?

Le montant de l'allocation de stage varie de 50 à 100 euros par semaine en fonction du niveau d'études du lycéen. Les élèves de seconde année de bac pro et les premières années de CAP reçoivent 50 euros par semaine, ceux en première année de bac pro et en deuxième année de CAP peuvent toucher 75 euros par semaine, tandis que les terminales ont droit à 100 euros par semaine.

Cette allocation est calculée en fonction du nombre de jours de stage effectués par le lycéen. Bien que la durée des stages puisse varier selon les lycées et les formations, des montants maximaux ont été établis : jusqu'à 300 euros en seconde pro, 800 euros en terminale pro, et 900 euros pour un élève en première pro agricole.

La totalité de l'allocation est destinée aux jeunes et non aux parents. Au moment de son inscription en lycée pro, le chef d’établissement doit demander aux parents le compte bancaire sur lequel sera versé le montant et l’identité de son titulaire. Pour les élèves mineurs, une autorisation des représentants légaux est nécessaire.