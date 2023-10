Rouen : deux immeubles se sont effondrés après un important incendie

Un important incendie s’est déclaré dans la soirée de ce samedi à Rouen (Seine-Maritime). Si aucune victime n’est à déplorer, de nombreux sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Deux immeubles désaffectés se sont effondrés.

Les habitants de Rouen (Seine-Maritime) ont aperçu une épaisse fumée ce samedi en début de soirée. Toujours active, la fumée provient d’un immeuble de 1970 et de huit étages Verre et Acier du quartier Saint-Julien, qui a pris feu vers 18h. D’après le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), le feu serait parti d’un appartement situé au premier étage et serait rapidement monté.

Le feu s'est ensuite «propagé dans la soirée à un second bâtiment désaffecté. Les deux immeubles se sont effondrés », a indiqué la mairie dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

Incendie quartier Saint-Julien @Rouen: le point sur la situation, à 2h20. pic.twitter.com/9S2iscdYnS — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) October 1, 2023

La mairie a ajouté que «l'incendie semble désormais circonscrit et le risque de propagation écarté» et que «la phase d'extinction finale du feu est en cours». De plus, ce feu, dont l'origine n'est pas encore connue, n'a pas fait de victimes.

130 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie. «Concernant la toxicité des fumées, des mesures ont été réalisées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) tout au long de l'opération», a précisé la mairie, ajoutant qu'«aucun seuil de dangerosité n'a été relevé».

Néanmoins, les deux immeubles étant désaffectés depuis 2018 à cause de la présence d'amiante, des analyses complémentaires vont être réalisées dès ce dimanche.

Par précaution, les écoles maternelles et élémentaires situées à proximité de l'incendie resteront fermées. Une cellule de crise va être ouverte dès ce dimanche.