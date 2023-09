Rouen : un important incendie en cours mobilise plus d’une centaine de sapeurs-pompiers

Un important incendie s’est déclaré dans la soirée ce samedi à Rouen (Seine-Maritime). Si aucune victime n’est à déplorer pour le moment, de nombreux sapeurs-pompiers sont mobilisés depuis le début de la soirée afin de maîtriser le feu.

Les habitants de Rouen (Seine-Maritime) ont aperçu une épaisse fumée ce samedi en début de soirée. Toujours active, la fumée provient d’un immeuble Verre et Acier du quartier Saint-Julien, qui a pris feu vers 18h. D’après le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), le feu serait parti d’un appartement situé au premier étage et serait rapidement monté.

Incendie en cours quartier Saint-Julien à #Rouen



Les sapeurs-pompiers @Sdis76 et les policiers @PoliceNat76 sont sur place.



Un périmètre de sécurité est établi.



Évitez le secteur. pic.twitter.com/XHlNQtHLhS — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 30, 2023

Par ailleurs, l’immeuble en question serait désaffecté mais «probablement squatté». Plus d’une centaine de pompiers et 15 engins se sont rendus sur place d’après les informations d’Actu.fr.

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, a réagi sur X (ex-Twitter) et a indiqué qu’il n’y avait pas de victime à ce stade.

Incendie en cours, colonne de pompiers sur place. Merci au @Sdis76. Immeuble désaffecté. Pas de victimes à ce stade, investigations sur l'origine du feu et l'éventuelle présence humaine en cours. Si possible, évitez le secteur. https://t.co/uUqhyuykdL — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) September 30, 2023

De son côté, la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime a indiqué qu’un périmètre de sécurité avait été établi autour de l’immeuble en question et a vivement recommandé d’éviter le secteur.

Des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine du feu.