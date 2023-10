Nouvelles brigades de gendarmerie annoncées par Emmanuel Macron : où vont-elles être établies ?

Lors de son déplacement dans le Lot-et-Garonne ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie partout en France. Une création permettant de «redéployer de la présence sur le terrain».

Un «réinvestissement historique». Ce lundi 2 octobre, Emmanuel Macron a annoncé le déploiement de 238 brigades de gendarmerie partout en France d’ici à 2027, contre 200 précédemment promises.

En déplacement dans le Lot-et-Garonne, le chef de l'Etat s’est félicité de ces renforts qui permettront, selon lui, de «changer la vie des élus et de l’ensemble de nos compatriotes en ce qui concerne la sécurité intérieure».

Dans le détail, 93 brigades seront fixes et composées de 10 effectifs. En ce qui concerne le reste, il s’agira de brigades «mobiles», capables de se déplacer dans des localités rurales ou périurbaines.

Souhaitant vouloir remettre de la présence des forces de l’ordre «sur le terrain», le président de la République et son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ont assuré qu’aucun département français ne serait oublié, y compris dans les Outre-mer.

EN DIRECT | Le pays compte 200 nouvelles brigades de gendarmerie.

Au total, ces créations représentent 2.144 postes de gendarmes supplémentaires, sur les 8.500 créations d’effectifs de force de l’ordre annoncés par le gouvernement d’ici à la fin du quinquennat.

Un renforcement du maillage territorial

Dans une volonté de renforcer le «maillage territorial», la répartition de ces brigades a été faite afin de combler un manque dans certaines lieux qui, au fur et à mesure des années, ont connu «de grandes fragilités» ou des «grosses croissances démographiques».

Plus de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur le territoire national : une décision historique !



93 brigades fixes ;



145 brigades mobiles en appui des brigades fixes existantes ;



2.144 effectifs dédiés à la création de ces brigades.

Ainsi, les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes accueilleront plus de gendarmes que d’autres, avec respectivement 29 et 28 nouvelles brigades.

La Nouvelle-Aquitaine (27), le Grand-Est (21), la Bourgogne-Franche-Comté (18), les Hauts-de-France (16) et le Centre-Val-de-Loire (15) disposeront également d’un important renforcement du dispositif.

En Île-de-France, 7 nouvelles brigades verront le jour, tandis que 11 et 12 seront déployées en Normandie et en Bretagne.

En Outre-mer, 4 brigades seront créées en Guyane, 3 en Guadeloupe, 2 à Mayotte ou encore 4 sur l’île de La Réunion.

Pour rappel, ces annonces font suite à celles déjà faites le 10 janvier 2022 par le président de la République, depuis Nice (Alpes-Maritimes). Le président avait notamment annoncé une hausse de 15 milliards d'euros pour le budget de l'Intérieur et un doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique en dix ans.