Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l'âge de 86 ans

Jean-Pierre Elkabbach, journaliste emblématique du monde de la radio et de la télévision, est décédé ce mardi 3 octobre à l’âge de 86 ans. Il avait travaillé pour CNEWS de 2017 à 2022.

Une figure immense de la radio et de la télévision s’en est allée. Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach s’est éteint ce mardi 3 octobre à l’âge de 86 ans. Spécialiste de l’interview, Jean-Pierre Elkabbach avait évolué sur l’antenne de CNEWS entre 2017 et 2022.

Un passage marquant dans une carrière qui aura duré près de 70 années et auquel a rendu hommage Gérald-Brice Viret, directeur des programmes de Canal+ France. «Jean-Pierre n’est plus. Ma tristesse est infinie. Je perds un ami. La France, un journaliste brillant», a-t-il publié sur X (anciennement Twitter).

Jean-Pierre n’est plus.





Ma tristesse est infinie.





Je perds un ami.





La France, un journaliste brillant. @canalplusgroupe est triste ce soir.



Je m’associe à la peine immense de sa famille, de ses proches, et de ceux qui ont un jour eu le bonheur de croiser sa route, à @CNEWS,… pic.twitter.com/OPzXDuhDLE — Gérald-Brice Viret (@gbviret) October 3, 2023

Un début de carrière en Algérie

Natif d’Oran en 1937, Jean-Pierre Elkabbach effectue ses études à l’Institut français de presse ainsi qu’à l’université de Paris à la fin des années 1960, avant d’effectuer ses débuts sur les ondes de Radio Alger. Un passage marqué par une arrestation par des militaires, qui lui reprochent d’être un traître à l’Algérie.

Il est par la suite nommé à Paris au sein de l’Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) jusqu’à sa mutation en 1968. Peu de temps après, le journaliste devient présentateur du journal télévisé de la Une, avant de basculer chez la Deux en 1974 et d’y occuper le même rôle phare.

Un statut d'intervieweur de prestige

Tout au long des années 1970, Jean-Pierre Elkabbach a cumulé de nombreuses casquettes au sein de Radio France et chez Antenne 2, avant d’en être évincé en 1981. C’est lors de cette même année qu’il rejoint Europe 1 pour une très longue aventure, incluant une présidence remarquée entre 2005 et 2008, et une stature en tant qu'intervieweur politique.

Cette qualité a été sa signature, et ce, tout au long de sa carrière qui s’est étalée sur des générations, avec l’occasion d’interroger les plus grands chefs d’État de la planète à l’image de Fidel Castro, Bill Clinton, Yasser Arafat ou encore Mikhaïl Gorbatchev.

Décédé ce 3 octobre, Jean-Pierre Elkabbach laisse derrière lui son épouse Nicole Avril, écrivaine et scénariste, ainsi que sa fille, l’actrice Emmanuel Bach, née en 1968 d’une relation avec Holda Fonteyn.