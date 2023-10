Le prix Nobel de physique décerné à deux Français et un Austro-hongrois

Le prix Nobel de physique 2023 a été attribué aux Français Pierre Agostini et Anne L'Huillier, ainsi qu'à l'Austro-hongrois Ferenc Krausz pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.

Deux Français récompensés. Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné ce mardi 3 octobre à Pierre Agostini et Anne L'Huillier, deux Français, et à l'Austro-hongrois Ferenc Krausz, récompensant leur travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.

Cette distinction prend une tournure historique pour la lauréate, devenant seulement la cinquième femme à glaner le prix Nobel en physique, après Marie Curie, Maria Goeppert-Mayer, Donna Strickland et Andrea Ghez.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

