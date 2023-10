Prix Nobel d'économie : qui est Claudia Goldin, la nouvelle lauréate 2023 ?

L’Américaine de 77 ans Claudia Goldin a été récompensée du prix Nobel d’économie 2023 ce lundi 9 octobre, selon une annonce faite par l'Académie royale des sciences de Suède. Première femme professeur d’économie à Harvard en 1990, elle est reconnue pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché du travail.

Une Américaine succède à un trio d’économistes américains. Le prix Nobel 2023 a été décerné ce lundi par l'Académie royale des sciences de Suède à Claudia Goldin, une économiste américaine de 77 ans annoncée comme favorite.

BREAKING NEWS



The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Née en 1946 à New York, la septuagénaire a obtenu un doctorat en économie à l’université de Chicago en 1972 avant de devenir la première femme professeur titulaire d’économie à Harvard, en 1990. Avec ce sacre, elle est devenue la troisième femme à inscrire son nom au palmarès de cette distinction instituée en 1969, après l'Américaine Elinor Ostrom (2009) et la Franco-Américaine Esther Duflo (2019).

«Les recherches de Claudia Goldin nous ont donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail», a expliqué le jury pour justifier sa décision devant la presse.

Spécialiste de l'histoire économique, «elle a mis en évidence les principaux facteurs de différences entre les hommes et les femmes». Selon elle, ces derniers ont «évolué lors des deux derniers siècles avec l'industrialisation», en raison d’un déclin du travail des femmes au cours du XIXe siècle.

Plus de 200 ans de données compilées par Claudia Goldin

Avant l’essor d’Internet, elle a compilé via un travail titanesque plus de 200 ans de données récupérées via différentes archives sur le rapport hommes-femmes au travail aux Etats-Unis. Cette large documentation lui a permis de livrer une analyse approfondie de l’évolution du taux d’emploi et des différences de revenus entre les hommes et les femmes sur le sol américain lors des deux dernières décennies.

Claudia Goldin «a montré que l'essentiel de cette différence de revenus se situe aujourd'hui entre les hommes et les femmes exerçant la même profession, et qu'elle survient en grande partie à la naissance du premier enfant». Son analyse a permis de nuancer les facteurs historiques expliquant cet écart de revenus, à savoir les différences d'éducation et les choix professionnels.

Elle a aussi démontré que «l'accès à la pilule contraceptive» a joué un rôle important dans l'accélération de l'augmentation des niveaux d'éducation lors du XXe siècle, «offrant de nouvelles possibilités de planification de carrière».

L’an dernier, le prix Nobel d’économie a été décerné à Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur les banques et leurs sauvetages nécessaires durant les tempêtes financières.