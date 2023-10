Mort de Jean-Pierre Elkabbach : trois répliques cultes du journaliste (vidéos)

Le journaliste Jean-Pierre Elkabbach est mort à l'âge de 86 ans, a appris CNEWS de sources concordantes ce mardi 3 octobre 2023. Homme de radio et de télévision, figure d'Europe 1 et CNEWS, il a orchestré des centaines d'interviews, dont certaines sont restées dans toutes les mémoires.

«Nous ne sommes pas au music-hall»

C'est une phrase qui a dénoté dans l'exercice très corseté de l'interview politique. Le moment a été immortalisé le 21 janvier 1980 au cours de l'émission «Cartes sur Table».

Ce soir-là, Jean-Pierre Elkabbach recevait, avec son confrère Alain Duhamel, Georges Marchais. Au cours du programme, le public réagit avec enthousiasme à la verve du secrétaire général du Parti communiste français. Jean-Pierre Elkabbach s'agace alors et lâche : «Je voudrais dire que nous ne sommes pas au music-hall, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions...» (vidéo ci-dessous à partir d'1,55 minute).

«Taisez-vous Elkabbach !»

C'est peut-être LA réplique culte qui adhère le mieux à la mémoire de Jean-Pierre Elkabbach. Mais alors que la croyance populaire veut souvent que le célèbre «Taisez-vous Elkabbach» ait été lancé à l'adresse du journaliste par Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français n'a jamais prononcé cette phrase.

En réalité, lors d'une soirée électorale consacrée aux législatives 1981, Georges Marchais avait très exactement déclaré : «Ecoutez, Elkabbach. C'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs ! On me demande, ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous».

Quelques années plus tard, la phrase a été inventée et popularisée par l'humoriste Thierry Le Luron. Et preuve que Jean-Pierre Elkabbach ne manquait pas d'humour, il l'avait lui-même reprise pour en faire le titre d'un livre, co-écrit avec son épouse, la romancière Nicole Avril.

«Quelle couleur vous préférez pour le mur?»

De l'art du teasing en politique il était le maître inspirant de nombreux jeunes journalistes. En mai 2014, Jean-Pierre Elkabbach recevait André Vallini, à l'époque secrétaire d'État à la réforme territoriale.

Le journaliste lui demande en préambule «Quelle couleur vous préférez pour le mur ?». «Pour le mur, quel mur ?», lui répond alors André Vallini visiblement interloqué. «Le mur contre lequel votre réforme territoriale va se fracasser», lui rétorque Elkabbach. Une séquence mémorable qui continue encore aujourd'hui de faire le buzz.