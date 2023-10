Punaises de lit : voici les odeurs qui les font fuir

Les punaises de lit sont un véritable enfer. Il existe tout de même quelques solutions pour s’en débarasser, notamment certains produits odorants. En voici six réputés efficaces contre ces nuisibles.

Les punaises de lit peuvent vous mener la vie dure. Mais pour débarasser son foyer de ces envahisseurs, certaines odeurs peuvent se montrer très efficaces.

Certaines huiles essentielles

Plusieurs huiles essentielles sont très efficaces contre les punaises de lit. Parmi elles, celles de lavande aspic, de tea tree, de citronnelle de java et de clou de girofle. Pour les utiliser contre ces nuisibles, il faut mélanger dix à vingt gouttes avec un peu d’eau dans un vaporisateur et vaporiser le mélange sur les endroits infectés.

Il y a tout de même quelques contre-indications. L’utilisation des huiles essentielles est notamment interdite aux femmes enceintes de moins de trois mois et aux enfats de moins de 3 ans. De plus, il ne faut pas appliquer l’huile essentielle pure sur la peau.

La terre de diatomée

La terre de diatomée est une poudre 100% naturelle, composée de fossiles de diatomées, des micro-organismes marins. Elle est très efficace contre les punaises de lit car elle les assèche et perturbe leur système respiratoire.

Il suffit juste de saupoudrer un peu de terre de diatomée sur les zones infestées et d’aspirer la poudre quelques heures après.

Le café

Comme la terre de diatomée, l’odeur forte du café a le pouvoir de repousser les punaises de lit. Il existe deux options. Il est possible de saupoudrer les coins infectés directement avec du café en poudre ou alors, de le mélanger avec un peu d’eau et de verser le liquide dans les recoins concernés. Il ne reste plus qu’à attendre que les punaises l’absorbent.

Le vinaigre blanc

De par sa composition, de l’eau et de l’acide acétique, le vinaigre blanc produit une odeur que les punaises ne supportent pas. De plus, ce liquide acide détruit leur carapace et entraîne ainsi leur mort.

Il est important de bien pulvériser le vinaigre blanc sur chaque recoin de votre lit. Cette astuce n’éliminera pas toutes les punaises d’un coup, il faut donc réitérer ce processus régulièrement.

L’alcool isopropylique

Comme le vinaigre, l’alcool isopropylique est un liquide très acide. Les punaises de lit ne supportent ni son odeur, ni son contact. Il est conseiller d’en verser un peu dans un vaporisateur et d’asperger les zones infestées. Attention, l’odeur est vraiment forte, il est donc recommandé d’aérer la pièce, surtout si c’est votre chambre. Il faut répéter ce prodédé tous les sept jours pour qu’il soit efficace.

L’eau de javel

Contrairement aux autres produits cités plus haut, il ne faut pas asperger les coins infectés d’eau de javel. Il s’agit plutôt d’une solution préventive. Lorsque vous nettoyez régulièrement votre maison à l’eau de javel vous la protégez d’une potentielle infection. En effet, les punaises de lit détestent ce produit, à cause de son odeur, mais aussi car il les empoisonne.