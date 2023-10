Punaises de lit : «La SNCF pousse ses agents à minimiser les faits», selon un syndicaliste UNSA Ferroviaire

La présence de punaises de lit dans la rame d’un train Paris-Strasbourg a entrainé la piqure d’une passagère ce lundi. Selon Médéric Lenoir, syndicaliste UNSA Ferroviaire, «la SNCF pousse ses agents à minimiser les faits» en raison d’un manque de moyens.

Un témoignage choc. Une femme a été piquée par des punaises de lit lundi dernier dans un train Paris-Strasbourg alors que ce dernier était stationné en gare de l’Est à Paris. Une situation qui a provoqué chez les voyageurs un mélange de colère et de crainte.

«Il y a des passagers qui étaient en pleurs et d’autres qui ont fait des photos des piqures. Certains d’entre eux menaceraient de déposer plainte contre la SNCF», a témoigné Médéric Lenoir, chef de bord à Reims et secrétaire du syndicat UNSA Ferroviaire, au micro de CNEWS.

D’après un document interne de la compagnie, le personnel de bord doit prendre en photo les nuisibles, replacer le ou les clients et interdire l’accès aux places. Des règles jugées insuffisantes selon ce syndicaliste.

«On imagine mal que les punaises s’arrêtent à une place ou à une seule voiture. Pour nous, c’est l’ensemble de la rame qui doit être décontaminée. Il n’est pas correct de nettoyer les rames tous les 60 jours, ce n’est pas assez…», a regretté Médéric Lenoir.

Toujours d’après le protocole, le personnel avertit la hiérarchie mais demande un changement de train. Après un premier refus, la SNCF y accède finalement. Une réponse tardive due à un manque de moyen, selon le chef de bord.

«Malheureusement, on a l’impression que la SNCF, du fait de son manque de rames et de matériel, est bloquée et pousse en quelque sorte ses agents à minimiser les faits», a analysé le syndicaliste.

Plusieurs alertes aux punaises de lit auraient été données dans cette rame, dans quatre autres trains de l’axe TGV-Est mais aussi dans le Sud de la France.