Prime d’activité de 600 euros : qui est concerné par le versement envoyé dès ce jeudi ?

Ce jeudi 5 octobre, la prime d'activité sera versée par la CAF, aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants qui ont les plus petits revenus. Cette aide financière, créée en 2015, peut atteindre jusqu'à 598 euros. Pour la percevoir, il faut remplir certaines conditions.

Il se pourrait qu'une bonne nouvelle arrive sur votre compte dans la journée ! Ce jeudi 5 octobre, la Caisse d'Allocations Familiales versera la prime d'activité aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants percevant des revenus modestes. Cette allocation, en place depuis 2015, a pour but d'aider ces travailleurs à renforcer leur pouvoir d'achat. Pour la percevoir, il faut toutefois être inscrit sur le site de la CAF et faire sa demande en ligne.

qUELLES SONT LES CONDITIONS POUR êTRE bénéficiaire ?

En termes de revenus, il faut avoir un revenu inférieur à 1.885 € par mois pour un individu salarié, sans personne à charge ni soutien pour le logement. Concernant les couples, les seuils de cette aide varient selon le nombre d'enfants à charge et les revenus globaux du foyer. Pour les étudiants et les apprentis, vous devez percevoir un revenu mensuel net avant impôts supérieur à 1.070,78 €.

Le revenu perçu n'est pas la seule condition à remplir, puisqu'il faut aussi avoir plus de 18 ans et habiter en France au moins neuf mois dans l'année. Il faut être Français ou être citoyen de l'Espace économique européen ou bien être Suisse ou avoir un titre de séjour en cours de validité depuis cinq ans minimum.

La CAF précise que la prime d'activité n'est pas versée si le montant de votre allocation est inférieur à 15 €. Pour savoir, quel montant vous pourriez recevoir, vous pouvez vous rendre sur le site de la CAF qui propose un simulateur en ligne. Des informations sur la composition de votre famille, votre situation professionnelle ainsi que vos revenus, vous seront demandées.