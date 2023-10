Permis de conduire : Clément Beaune écarte l’idée d’un examen médical pour les séniors

Ce vendredi 6 octobre, Clément Beaune a coupé court aux rumeurs selon lesquelles la France allait mettre en place un examen médical pour autoriser les personnes âgées à conserver leur permis de conduire. «La France ne demande pas, ne soutient pas cette idée», a-t-il déclaré.

«Nous n’y sommes pas favorables». Le ministre délégué chargé des Transports a confirmé, sur SudRadio, que la France n'était pas en accord avec la discussion menée au niveau européen, pour mettre en place un examen médical pour les séniors leur permettant la conservation du permis de conduire.

Permis de conduire : vers un examen médical pour les conducteurs âgés ?





«Il y a une inquiétude donc je vais couper court aux rumeurs ou aux fausses nouvelles», a expliqué Clément Beaune, qui a rappelé que s’il «y a une discussion européenne qui a été engagée par la commission européenne, qui envisage différentes modalités qui pourraient créer ce type d’obligations», la France ne se montrait pas encline à soutenir le projet.

L'un des buts de cette discussion serait de mettre en place un examen médical obligatoire pour les personnes ayant atteint un certain âge, afin de vérifier si ces dernières sont encore aptes à conduire.

Pas de permis de conduire lié à l'âge

«Nous n’y sommes pas favorables parce que cela donnerait l’impression qu’il faudrait avoir une sorte de permis qui peut périmer, et quand on est une personne âgée notamment dans les territoires ruraux on a besoin de sa voiture», a estimé le ministre.

«Donc il n’y a pas d’idée qu’il y ait un permis lié à l’âge», a-t-il martelé.

«C’est important de le dire car j’entends là aussi des inquiétudes. On n’est pas en train de transformer cela, de changer cette règle-là. Il y a cette discussion européenne mais La France ne demande pas, ne soutient pas cette idée que l’on impose une forme de date de péremption avec un âge pour le permis de conduire», a rassuré Clément Beaune.