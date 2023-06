Permis de conduire : le gouvernement va abaisser l'âge minimum à 17 ans

Elisabeth Borne a annoncé ce mardi 20 juin l'abaissement à 17 ans de l'âge requis pour passer le permis de conduire. La mesure entrera en vigueur dès janvier 2024.

La mesure était évoquée, elle est désormais confirmée. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que l'âge légal pour passer le permis de conduire va passer à 17 ans, dès janvier 2024. Ce, dans les mêmes conditions qu'actuellement.

«On pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans», contre 18 actuellement, a-t-elle précisé. Une mesure qualifiée de «vrai plus» pour les jeunes, notamment ceux en apprentissage.

«Un jeune, un permis»

Cette annonce survient alors que le Parlement a définitivement adopté lundi dernier une proposition de loi macroniste pour mieux informer les jeunes sur le financement du permis de conduire, et pour réduire les délais avant l'examen.

L'Assemblée nationale a voté une dernière fois à la quasi-unanimité (70 contre 1) ce texte porté par Sacha Houlié, député Renaissance et président de la commission des Lois. L'élu de la Vienne veut rendre l'obtention du permis «plus accessible, plus rapide et moins chère».

La proposition de loi prévoit concrètement une nouvelle plate-forme numérique, «un jeune, un permis», afin de recenser l'intégralité des aides de l'Etat comme des collectivités. Le candidat n'aura que son code postal à indiquer pour connaître les financements accessibles dans son territoire.

La plate-forme sera gérée par Pôle emploi, selon un amendement du gouvernement.