Viande, légumes, fruits… Quelle inflation depuis 2021 ?

Alors que l'inflation continue de grimper, une étude de l’association UFC-Que-Choisir vient montrer que l'augmentation réelle des prix se situe au-dessus des données officielles.

Une augmentation de 24,8% des prix en seulement deux ans. L’association UFC-Que-Choisir a mené une étude mettant en avant l’augmentation «réelle» du coût des produits de grande consommation depuis deux ans en France.

«Le constat est implacable : non seulement l’inflation est bien supérieure aux données officielles mais elle est en partie décorrélée de toute réalité économique», a expliqué l’association dans son communiqué. UFC-Que-Choisir estime que cette « sur-inflation » n’est pas seulement due aux crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine …) mais également à cause «des marges et bénéfices engrangés par quelques grands groupes de l’industrie agroalimentaire et de la distribution.»

Ainsi, d’un point de vue globale sur la période 2021-2022, les prix de produits de grande consommation ont bondi de 11,5%. Sur deux ans, de 2021 à 2023, c’est une augmentation de 24,8% qui a été enregistrée par l’association.

LEs marques distributeurs, premières victimes de l'inflation

Dans le détail de cette inflation globale, ce sont les produits des marques distributeurs qui ont le plus été impactée avec un bon de 30% sur deux ans. Les grandes marques suivent de près avec une hausse de 25%.

Ce sont plus étonnamment les petits commerces sans marque (libre-service, primeur...) qui enregistrent la plus faible montée des prix sur les produits de grande consommation (+17% depuis 2021).

Selon les chiffres d'UFC-Que-Choisir, trois postes de dépenses arrivent à la première place des produits les plus touchés par l'inflation : l'épicerie sucrée, les produits laitiers et les produits pour les animaux domestiques (+32% sur deux ans).

Trois autres rayons ont connu une augmentation de 31% de leurx prix : l'épicerie salée, la charcuterie et le poisson. La viande et les fruits-et-légumes ont bondi de 20% et 22% en deux ans.