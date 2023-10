Punaise diabolique : ce que l’on sait sur cet insecte qui détruit les cultures de soja dans le Gers

Outre la punaise de lit, un autre insecte est en expansion en France : la punaise diabolique. Elle infeste et ravage des cultures lorsqu'elle ne cherche pas un abri pour l'hiver.

La punaise diabolique n'a rien à voir avec la punaise de lit. Connue également sous le nom de «punaise marbrée», ou halyomorpha halysI, elle est originaire d'Asie et a été observée pour la première fois en France au début des années 2010.

Depuis, sa population a fortement augmenté, au grand désespoir des agriculteurs. En effet, la punaise diabolique, de couleur marron/gris, a la particularité de pondre quatre à six fois par an, avec 20 à 30 œufs à chaque fois. Elle peut également facilement se déplacer en volant.

La punaise diabolique n'est pas dangereuse pour l'homme et ne cause pas de dégâts particuliers dans les maisons. Elle sévit principalement dans les cultures où son appétit vorace ravage des arbres fruitiers en nécrosant les fruits. Son infestation peut perturber la production ou l'apparence des fruits et légumes et ainsi provoquer d'importants dommages pour les agriculteurs.

D'après l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, elle peut se nourrir de plus de 120 espèces de plantes ou cultivées.

À la recherche d'endroits abrités

En automne, l'insecte est à la recherche d'endroits abrités pour passer l'hiver. Elle peut s'installer dans des maisons, des voitures, des abris de jardin ou même au creux des troncs d'arbres. Dès lors qu'une punaise diabolique apprécie un endroit, elle s'y établit. C'est alors que les désagréments commencent : d'autres congénères investissent les lieux, d'une dizaine à une centaine.

Lorsque la punaise se sent menacée par un prédateur ou qu'elle est écrasée, elle relâche un liquide puant à l’odeur nauséabonde. Pour s'en débarrasser efficacement, des solutions existent : faire appel à un professionnel ou les aspirer à l'aide d'un aspirateur, les enfermer dans un sac plastique et les placer au congélateur afin de les tuer, indique le site Report Invasive.