Punaises de lit : après la découverte d'insectes dans leur lycée, des professeurs font valoir leur droit de retrait

Plusieurs professeurs du lycée parisien Elisa-Lemonnier, dans le 12e arrondissement, ont fait valoir leur droit de retrait ce jeudi 5 octobre, après la découverte de punaises de lit au sein de l’établissement.

Transports, cinémas et même les établissements scolaires. Des punaises de lit ont été trouvées dans le lycée Elisa-Lemonnier, situé dans le 12e arrondissement de Paris, poussant plusieurs professeurs à faire valoir leur droit de retrait, a annoncé le rectorat de Paris ce jeudi 5 octobre.

C’est une élève qui a signalé la présence des nuisibles dans la soirée du mercredi 4 octobre, avoir été piquée lorsqu’elle se trouvait au CDI. «Le proviseur a contacté le rectorat dans la foulée et, jeudi matin, un chien a été amené pour détecter les punaises de lit», a témoigné une enseignante auprès de l’AFP.

Ce jeudi 5 octobre à 8h, les élèves sont ainsi restés dehors sur le trottoir, ainsi que les professeurs, qui avaient fait valoir leur droit de retrait. «Aucun des 80 profs qui devaient faire cours n'a fait cours ce jeudi», a précisé la professeure, indiquant que les élèves sont rentrés chez eux.

Les enseignants attendus à leur poste

Alors que le proviseur a annoncé une reprise des cours ce vendredi 6 octobre, des membres de l’équipe enseignante s’y opposent : «Nous ne souhaitons pas revenir en cours dans des salles potentiellement infestées de punaises», a expliqué l’enseignante, indiquant qu’elle et ses collègues feront une nouvelle assemblée générale ce vendredi à 8h devant le lycée.

Dans un message envoyé jeudi après-midi à l’équipe professorale, le proviseur leur a notifié que «la société qui est intervenue en urgence ce matin pour détecter les punaises de lit a pu traiter en début d'après-midi la loge du lycée», et qu'elle «interviendra ce soir à partir de 18h00 pour effectuer la détection dans l'ensemble de l'établissement», a pu lire l’AFP.

«Demain (vendredi, ndlr), les parties contaminées seront fermées en attente d'une désinfection, toutes les parties et salles ouvertes seront disponibles pour accueillir élèves et professeurs», a-t-il précisé, ajoutant que l’établissement resterait ouvert et que les enseignants sont attendus à leur poste.

Ces derniers jours, au moins deux établissements scolaires, dont un collège de Marseille (Bouches-du-Rhône) et une école primaire de Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été fermés après la découverte de punaises de lit.