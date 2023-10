Propos polémiques de l'extrême gauche sur les attaques en Israël : «On est dans le cynisme électoral le plus pur», selon Georges Bensoussan

Invité ce lundi de La Grande Interview sur CNEWS et Europe 1, l'historien Georges Bensoussan a dénoncé l'attitude de plusieurs membres d'extrême gauche suite aux attaques menées par le Hamas en Israël dans la nuit de samedi à dimanche.

Georges Bensoussan, historien et auteur de l’ouvrage «Les origines du conflit israélo-arabe», s’est exprimé ce lundi sur CNEWS sur les différentes réactions de plusieurs membres d'extrême gauche après les différentes attaques qui ont touché Israël.

Selon lui, «il y a deux hypothèses concernant ceux qui n’ont pas condamné ou même approuvé carrément ce qui est en train de se passer, comme le NPA. Soit, ils pensent réellement que ce qui se passe est une réponse à la colonisation israélienne, comme ils disent, soit, ils le font par souci électoraliste».

«S’ils pensent réellement que c’est une réponse à la colonisation, c’est qu’ils ne connaissent rien à l’histoire du conflit ou que ce sont, intellectuellement, des naïfs. Sinon, on est dans le cynisme électoral le plus pur, qui consiste à penser qu’on va ainsi acquérir le vote des banlieues», a-t-il développé.

Pour rappel, l’extrême gauche est accusée par une large partie de la classe politique de trouver des justifications à ces violences. En atteste la diffusion, le 7 octobre, d'un communiqué controversé au nom du groupe parlementaire «La France Insoumise-Nupes», relayé sur X (ex-Twitter) par la députée LFI Mathilde Panot notamment.

COMMUNIQUÉ DU GROUPE PARLEMENTAIRE @FiAssemblee





Israël-Palestine : pour une paix juste et durable, stop à l'escalade !





L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à… pic.twitter.com/051jHTxbSm — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 7, 2023

Depuis samedi, des affrontements sont en cours entre le Hamas et Israël et des centaines de personnes ont été prises en otage par le mouvement islamiste palestinien. Selon un dernier bilan, la guerre a déjà fait plus de 1.100 morts dans les deux camps.