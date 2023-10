Thibault de Montbrial sur les attaques en Israël : «On parle d’une horreur civilisationnelle»

Invité de La Grande Interview de Cnews et Europe 1, Thibault de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, est revenu sur les attaques en Israël, évoquant une «horreur civilisationnelle».

Un risque d'attentat accru en France ? Thibault de Montbrial, avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, et invité ce jeudi de La Grande Interview de Cnews et Europe 1, est revenu sur la situation en Israël et notamment sur les menaces qui planent au-dessus de l'Europe.

«Le Hamas est un groupe terroriste sunnite, comme Daesh. Le Hamas a appelé par son chef il y a deux jours à un jihad mondial contre les Juifs et leurs alliés, c’est-à-dire très clairement nous», a déclaré Thibault de Montbrial.

«La destruction de nos valeurs fondamentales»

«Nous allons voir ce qu’il va se passer, vous savez les services de sécurité sont dessus», a-t-il rappelé.

Néanmoins, l'avocat a tenu à remettre dans son contexte les multiples attaques depuis la bande de Gaza : «On parle de l’horreur mais on parle d’une horreur civilisationnelle qui nous concerne, parce que ceux qui l’ont perpétré ont inscrit dans leurs textes fondateurs la destruction de tout ce qui fait nos valeurs fondamentales».