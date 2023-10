Octobre rose : le don de cheveux, un geste d'une grande aide face au cancer

Le mois d’octobre a débuté et avec lui Octobre rose, la campagne de prévention et de lutte contre le cancer du sein. Parmi les gestes qui peuvent être faits, le don de cheveux, qui permet la confection de perruques naturelles pour les personnes malades ou dont la revente permet de financer différentes aides.

Donner ses cheveux, un petit geste qui fait beaucoup. Cela peut paraître anodin mais le don de cheveux a son importance. Il permet aux associations de proposer aux personnes souffrant de cancer et ayant perdu leurs cheveux, à cause des radiations, des perruques beaucoup moins chères que dans le commerce, voire d'apporter des aides financières supplémentaires.

En France, il existe plusieurs associations qui récoltent les dons de cheveux, parmi lesquelles Fake Hair Don’t Care et Solidhair qui viennent en aide aux personnes souffrant de cancer mais chacune d’elles à sa façon. L’une les revendant pour financer différents soins dont pourraient avoir besoin les malades, la seconde en transformant les cheveux en perruques. Une aide précieuse donc, alors que la maladie a déjà touché 61.214 personnes en France en 2023.

Apporter un soutien aux malades du cancer

Sophie Bouxirot, présidente et fondatrice de Solidhair a confié à CNEWS les raisons qui l’ont poussé à créer l’association : «Ce n’est pas partie d’une expérience personnelle mais d’un constat : est-ce qu’on arriverait à aider des gens par le biais du don de cheveux ? Eh bien oui !»

Une aide qui ne se caractérise pas par la confection de perruques mais par la revente des cheveux récoltés auprès de perruquiers de théâtre ou de cinéma. «Même si le cheveu n'est pas sur la perruque de la personne aidée, il apporte quoi qu'il arrive quelque chose», a-t-elle poursuivi, ajoutant, «ce qui est fou, c’est qu’une petite mèche fait beaucoup».

Beaucoup, parce que depuis la création de l’association en 2015, ce sont 982 personnes qui ont reçu une aide financière de Solidhair pour financer l’achat d’une prothèse capillaire ou tout simplement une aide pour soulager le quotidien.

Chez Fake Hair Don’t Care, l’approche est différente mais l’aide est toujours aussi présente. Manon Malty, responsable des partenariats de l’association a expliqué à CNEWS ce qui a poussé ses fondateurs à agir : «L’association a été fondée par Inès Mahallawy, son père et Cindy Malmejat. Ils ont tous eu des proches atteints d’un cancer et ils se sont rendus compte que l’accessibilité aux perruques était compliquée et que les malades se retrouvaient très seuls.»

Les cheveux donnés ne sont ici pas revendus mais transformés par des perruquiers partenaires en prothèses capillaires naturelles qui pourront être proposées aux malades à des prix largement plus faibles que dans le commerce. «On est sur du 200, 300 voire 500 euros pour une perruque chez nous, alors que dans le commerce on monte rapidement à 2.000-3.000 euros», a précisé Manon Malty.

Manon Malty précise également que l’aide de l’association n’est pas réservée aux seules femmes : «On est ouvert aux demandes pour les enfants et les hommes. On est ouvert à tout le monde car il ne faut pas se sentir marginalisé à ce sujet.»

Donner un sens à ses cheveux

De nombreux salons ont fait le choix de devenir partenaires de ces associations. C’est le cas de l’Atelier 58 dans le 15e arrondissement de Paris, qui est partenaire des deux associations précédemment citées mais qui participe également à la dépollution des océans en envoyant les chutes de cheveux des coupes classiques aux associations de sauvegarde des fonds marins.

«C’est une cause qui nous tient à cœur et pour moi c’était essentiel de le faire au salon», a confié à CNEWS, Jade, coiffeuse, qui a fermé le salon pour la journée à sa clientèle habituelle pour permettre à dix étudiantes en médecine de venir faire des dons de cheveux dans le cadre d’Octobre Rose.

Si les dons sont souvent plus nombreux durant les mois de prévention contre les différents cancers et notamment durant Octobre Rose, le reste de l’année les Français se mobilisent. «Chaque semaine on reçoit entre 20 et 30 dons en moyenne», a précisé Jade pendant qu’elle s’apprête à finir la coupe d’une des étudiantes.

Cette étudiante, c’est Snega, elle est en troisième année de médecine et elle a décidé de participer à la campagne de dons lancée par son association. Elle donnera 32 cm de chevelure ! «Ce n’est pas la première fois que je donne mes cheveux. J’ai l’impression que mes cheveux servent à quelque chose, plutôt que de les jeter autant les donner», nous a-t-elle confié.

L’association Solidhair accepte les dons de cheveux à partir de 25 cm mais ces derniers doivent être en bon état, non colorés ou décolorés. Pour Fake Hair Don’t Care, les cheveux sont acceptés dès 10 cm. Ils doivent être en bonne santé mais peuvent avoir été colorés.