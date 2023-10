Feuilles mortes : quelles sont ces techniques pour les recycler qui peuvent rebooster votre jardin ?

À chaque automne, de nombreux Français ramassent les feuilles mortes tombées dans leur jardin et les jettent à la poubelle. Pourtant, il est possible de les utiliser en les recyclant.

Alors que l’automne bat son plein, celui-ci s’accompagne régulièrement du même spectacle : les feuilles des arbres se parent de couleurs chaudes avant de tomber au sol, créant un tapis naturel qui encombre parfois les jardins. Au lieu de jeter ces feuilles mortes, voici deux techniques pour les recycler sans efforts.

Le paillage

Pour effectuer un paillage, il faut broyer les feuilles mortes à l’aide d’une tondeuse ou d’un broyeur à végétaux, puis les étaler sur les plates-bandes d’un jardin. Le paillis de feuilles mortes protège le sol, conserve l’humidité et améliore la structure du sol au fil du temps.

Le compostage

Pour effectuer un compostage, les feuilles mortes sont une excellente matière première. En les mélangeant avec d’autres déchets de jardin, comme des tontes de gazon, il est possible de créer un compost riche en nutriments pour fertiliser le sol.

Il s’effectue d’abord en collectant les feuilles dans un sac à compost, puis en les broyant, si possible, pour accélérer leur décomposition, et enfin en les mélangeant à une pile de compost, en alternant avec d’autres déchets de jardin comme des tontes de gazon, des restes de légumes, et des déchets de cuisine. Il faut toutefois veiller à aérer régulièrement le compost.

Une fois en état de décomposition, au bout de quelques mois, les feuilles se seront transformées en un compost riche en nutriments, prêt à être utilisé pour fertiliser des plantations d’automne. De quoi contribuer à la santé de votre jardin en fournissant des nutriments essentiels à vos plantes tout en réduisant les déchets.