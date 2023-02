Environnement : la loi anti-gaspillage rend obligatoire le bac à compost chez les Français en 2024

A partir du 1er janvier 2024, disposer d'un bac à compost à son domicile sera obligatoire afin de recycler les déchets organiques.

Un nouveau geste pour la planète. Conformément à la loi du 10 février 2020 pour la lutte anti-gaspillage, recycler ses biodéchets avec un compost sera obligatoire à partir du 1er janvier 2024.

«En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros», peut-on lire sur le site du ministère de la Transition écologique.

Concrètement, marc de café, coquilles d'oeufs ou encore épluchures devront être jetés à part, et non plus dans la poubelle classique. D'après la loi, chaque commune devra mettre à disposition des bacs de composts. Certaines ont déjà mis ce dispositif en place à l'instar de Bordeaux, Rennes ou encore Pau.

amende pouvant aller jusqu'à 75 euros

Aucune sanction n'est mentionnée dans le texte de loi mais une amende de 35 euros, pouvant être majorée à 75 euros, est prévue en cas de non-respect des consignes de tri.

Recycler ses déchets organiques permet d'obtenir un engrais naturel. Ils peuvent également être transformés en biogaz qui peut servir de carburant pour les bus de transports en commun, par exemple.