Attentat d’Arras : la Cimade visée par des menaces de mort

L’association la Cimade, qui apporte du soutien aux migrants et aux réfugiés, est visée par des menaces de mort depuis l’attentat d’Arras, en raison de sa mobilisation en 2014 pour régulariser la famille du suspect, Mohammed Mogouchkov, qui a tué le professeur Dominique Bernard.

L’association réfute tout lien entre ses actions et la mort de Dominique Bernard, professeur de français tué à Arras vendredi dernier par un individu radicalisé. La Cimade, association de soutien aux migrants, réfugiés et déplacés, a porté plainte hier pour menaces de morts ayant visé des employés et des bénévoles de l'association, a appris CNEWS de source policière.

Depuis l’attentat d’Arras, l’association est pointée du doigt pour avoir soutenu la régularisation de la famille de l’assaillant présumé, Mohammed Mogouchkov, en 2014. La famille d’origine ingouche était arrivée en France en 2008, mais s’était vue refuser le droit d’asile en 2013. Après avoir été placée en centre de rétention pour leur expulsion, la famille avait refusé de monter dans l’avion en direction de la Russie, et des associations s’étaient mobilisées pour empêcher l’expulsion.

L’association a notamment reçu le message suivant sur sa messagerie : «Vous devez tous brûler bande de malade, vous avez du sang sur les mains, ce sang retombera sur vos têtes, vous serez tous exécutés pour trahison, tous les gauchistes et leur famille subiront le sort des traîtres».

Les adresses d'employés et de bénévoles ont été diffusées sur un groupe Télégram. Dans un communiqué publié lundi soir, la Cimade a réfuté tout lien entre ses actions humanitaires et l’attentat d’Arras. «Dans ce temps qui devrait être celui du recueillement et de la solidarité, le poison de la haine, de la division se répand à nouveau. Plusieurs responsables politiques et médiatiques, d’extrême-droite ou non, ont mis en cause les associations et les élus locaux mobilisés en 2014 contre l’expulsion de la famille du tueur présumé d’Arras. La Cimade refuse de faire le lien entre ce drame et la mobilisation intervenue il y a 10 ans au nom du respect des droits d’une famille», a déclaré l’association.

Après l'assassinat de Dominique Bernard, sont les obsèques ont eu lieu ce jeudi matin, un local du PCF a été vandalisé à Rennes par un groupuscule d'extrême, accusant le parti politique de soutenir «les assassins islamistes». Le PCF des militants communistes avaient également apporté du soutien à la famille Mogouchkov en 2014 quand elle était menacée d'expulsion.