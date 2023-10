Européennes 2024 : quelle place pour la cause animale ?

Alors que la cause animale intéresse de plus en plus l’opinion publique, le Parti animaliste compte bien défendre ce sujet lors des élections européennes, le 9 juin prochain.

Si les thèmes tels que l’immigration et l’écologie prennent d’ores et déjà une place importante dans la liste des enjeux aux élections européennes, le Parti animaliste entend bien défendre celui de la cause animale.

«La situation des animaux est toujours aussi catastrophique, a regretté Hélène Thouy, co-présidente du Parti animaliste dans un entretien accordé à CNEWS. Les animaux d’élevage subissent énormément de mauvais traitements. Ils ne sont pas encore un sujet pris au sérieux. Notre rôle lors de cette campagne est de porter ce sujet et de l’inclure dans les débats», a-t-elle ajouté.

Le Parti animaliste présentera une liste autonome aux élections européennes. Celle-ci sera conduite par notre coprésidente Hélène Thouy.





Ensemble, accélérons la transition pour une Europe plus juste !

Le Parti animaliste participe pour la deuxième fois aux élections européennes. En 2019, il avait récolté 2,2% des voix. «Cette fois, nous portons l’ambition de passer le seuil des 5%», a assuré Hélène Thouy, qui mènera la liste du parti.

Des exemples à l’étranger

Dans d’autres pays, la cause animale a réussi à passer les portes du Parlement européen. C’est le cas en Allemagne, aux Pays-Bas et plus récemment au Portugal.

Un exemple à suivre pour le Parti animaliste, qui estime ne pas être aidé par le mode de scrutin français. «Nous avons des règles de scrutin désavantageuses par rapport à nos partenaires européens. Les règles de financement sont plus compliquées pour se faire connaître auprès de nos électeurs, sans parler de l’influence de certains lobbies».

Une voix qui porte de plus en plus

Encore méconnu il y a peu, le Parti animaliste tend à se faire une place dans la sphère politique. «On sent que nous ne sommes plus regardés de la même façon. Au fur et à mesure, les autres partis prennent en compte notre détermination. Ils voient aussi que la question animale que nous portons a pris une place importante dans l’opinion publique», a estimé Hélène Thouy.

Regrettant le manque de politique amorcée concernant, notamment, «la diminution sérieuse et durable de la production et la consommation de produits d’origines animales», c’est lors d’un autre scrutin que le Parti animaliste s’est fait connaître électoralement, celui des législatives de 2022.

Lors du «troisième tour de la présidentielle», s’il n’a pas réussi à obtenir un siège à l’Assemblée nationale, le parti est néanmoins parvenu à présenter 421 candidats. L’occasion de se révéler dans certains territoires.

«Les élus locaux ont constaté notre travail et notre présence, s’est félicitée Hélène Thouy. Nos militants sont très motivés, ils font beaucoup d’actions sur le terrain. Cela contribue à porter notre message».