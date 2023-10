Intempéries : quelle est cette alerte sonore reçue par message par les habitants des Alpes-Maritimes ?

Ce jeudi soir, de nombreux habitants des Alpes-Maritimes ont reçu un SMS inquiétant. Il s’agissait d’un message d’alerte lié à l’alerte rouge pluie-inondation qui a touché le département.

Un message effrayant. Plusieurs habitants des Alpes-Maritimes ont été surpris par une alerte sonore envoyée sur leurs téléphones en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le département ce jeudi.

Il s’agit du dispositif «Fr-Alert», mis en place par le ministère de l’Intérieur en juin 2022. Il a pour but d’informer rapidement la population française d’un éventuel danger, qu’il soit naturel, biologique, chimique, sanitaire ou encore terroriste.

Les personnes qui sont dans la zone de danger concernée reçoivent alors un message, avec un signal sonore assez fort et surprenant, même lorsque le téléphone est en mode silencieux, qui leur indique les comportements à adopter pour se protéger.

De où provient cette sonnerie stridente sortie du téléphone, jamais entendu auparavant, alerte d’un message pour m’alerter qu’il va pleuvoir un peu fort pic.twitter.com/okGOC31JBF — Shanti Sane (@saneshanti) October 19, 2023

Pour se faire, le dispositif se base sur une techonologie, celle de la «diffusion cellulaire» ou «Cell Broadcast», qui permet d’envoyer des notifications à toutes les personnes qui possèdent un téléphone portable équipé de la 4G ou de la 5G.

Fr-Alert fonctionne même sur les appareils en mode hors connexion et sans aucune installation au préalable.

Des habitants effrayés

Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, de nombreuses personnes ont reçu ce message jeudi : «Alerte extrêmement grave maintenant 2023-10-19 20:39 ALERTE MÉTÉO Préfet des Alpes-Maritimes Vigilance ROUGE "pluie-inondations", pour vendredi 20 octobre de 4 h à 10 h. Fermeture toute la journée des établissements scolaires et crèches. 1. Limitez vos déplacements aux seules urgences; 2. Privilégiez le télétravail; 3. N'empruntez pas les routes inondées; 4. Écartez-vous des berges, des cours d'eau et du littoral. Respectez les consignes diffusées à la radio, la télévision et sur les médias sociaux. Restez en lieu sûr jusqu'à ce que les autorités déclarent la fin de l'alerte. SOYEZ PRUDENTS».

Et ce message en a surpris plus d’un : «J’ai eu la peur de ma vie», « Je n’ai jamais vu ça de ma vie» ou encore «À deux doigts de faire une crise cardiaque», pouvait-on lire sur X.

J'ai eu la peur de ma vie, le préfet qui nous envoie un message super flippant sur l'alerte météo rouge sur le téléphone, omg le jumpscare — Alicia | WlSTERlAA (@Alicia_WlSTERlA) October 19, 2023

L’alerte rouge pluie-inondation a été levée sur les Alpes-Maritimes ce vendredi matin. Christian Estrosi, maire de Nice, a demandé à Emmanuel Macron et Gérald Darmanin «la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle».