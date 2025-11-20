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Christian Estrosi

Municipales 2026 : Éric Ciotti élu à Nice, selon les premières estimations
«Monsieur Retailleau n’a pas voulu franchir le pas de la honte en soutenant Christian Estrosi», souligne Eric Ciotti
Municipales 2026 : Christian Estrosi déplore «le moment d’égarement» de Bruno Retailleau qui refuse de le soutenir à Nice
Municipales 2026 : Bruno Retailleau refuse d'apporter son soutien à Christian Estrosi à Nice
Municipales 2026 : à Nice, Eric Ciotti domine le premier tour mais fait face à une triangulaire au second
Tête de porc devant chez Christian Estrosi : deux hommes mis en examen et placés en détention
Nice : une tête de porc et une étoile de David découvertes accrochées au domicile du maire Christian Estrosi, une enquête ouverte
«Le débat sur la dissolution de La France insoumise doit être posé sur la table», estime Christian Estrosi
«LFI doit être privée de financement public», affirme Christian Estrosi
Municipales 2026 à Nice : le journaliste Gérard Holtz s'unit à Christian Estrosi
Nice : Christian Estrosi annule un mariage comorien après des débordements du cortège nuptial et de multiples infractions
Nice : une parent d'élève interpellée après avoir frappé six personnes dans une école, dont le directeur d'établissement
Christian Estrosi : «Je ne suis pas macroniste, je suis d'abord LR, mais on m'en a mis dehors» 
«Il faut taper les consommateurs», insiste Christian Estrosi à propos du narcotrafic
«L'armée peut aussi être engagée face à ce terrorisme», souhaite Christian Estrosi au sujet du narcotrafic