Fausses alertes à la bombe : les auteurs utiliseraient quasi toujours la même adresse e-mail pour viser les aéroports

Le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé ce dimanche 22 octobre que près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé les aéroports français depuis mercredi dernier, provenant la plupart du temps de la même adresse e-mail.

Ces actes nécessitent «la plus grande fermeté». Invité ce dimanche 22 octobre dans l'émission Questions politiques, codiffusée sur France Inter, Le Monde et France TV, Clément Beaune est revenu sur les récentes alertes à la bombe en France.

«Il y a eu malheureusement près de 70 alertes de ce type qui ont concerné nos aéroports depuis mercredi, heureusement beaucoup moins hier samedi, premier jour de départ en vacances pour beaucoup de Français», a déploré le ministre des Transports ce matin.

Pour rappel, les aéroports de Paris-Beauvais ou encore Marseille Provence avaient dû être évacuées cette semaine, tandis que le château de Versailles a été contraint de fermer ses portes au public à sept reprises ces derniers jours.

La même adresse e-mail

Le ministre des transports a expliqué que la même adresse e-mail était à l'origine de plusieurs alertes. «Depuis mercredi, c'est quasiment toujours la même adresse e-mail qui est utilisée, située en dehors de l'Union européenne, en Suisse», rendant difficile l'intervention des forces de l'ordre françaises.

"On ne peut pas tolérer que quelques-uns jouent avec les peurs"





Le ministre des Transports Clément Beaune (@CBeaune) rappelle que les fausses alertes à la bombe "ne sont pas des petites blagues mais de graves délits" #QuestionsPol pic.twitter.com/iPguMb5j9y — France Inter (@franceinter) October 22, 2023

«Chacun a une responsabilité, y compris les plates-formes, et les réseaux sociaux pour ne pas être le support de ce genre d'attaque et coopérer le plus vite possible avec l'aviation civile française et notre justice», a lancé Clément Beaune à destination les sites hébergeurs.

Le ministre a rappelé la dangerosité de ces fausses alertes, émises selon-lui par de «gros abrutis, voire de gros délinquants». Ces alertes impliquent généralement une intervention des services de police, ainsi que des évacuations du public qui peuvent s'avérer délicates.

Clément Beaune a rappelé qu'un individu a été interpellé pour avoir envoyé une fausse alerte à la bombe vis à vis du château de Versailles, et a précisé avoir demandé aux aéroports de porter plainte à chaque fois qu'un message de ce type était transmis.

Le 13 octobre dernier, le président de la République avait relevé le niveau de vigilance à «urgence attentat», le plus haut sur l'échelle Vigipirate, faisant suite à l'attentat visant le professeur de français Dominique Bernard. Il avait été tué dans son lycée d'Arras (Pas-de-Calais), par un terroriste islamiste.