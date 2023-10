Harcèlement scolaire : une marche blanche organisée ce dimanche en mémoire de toutes les victimes

A l’initiative de la mère de Lindsay, la collégienne qui s’est suicidée en mai dernier après avoir été victime de harcèlement scolaire, une marche blanche en hommage à toutes les victimes aura lieu ce dimanche à Liévin (Pas-de-Calais).

Thibault 10 ans, Nicolas 15 ans, Marion 13 ans, Lucas 13 ans, Lindsay 13 ans … La liste des victimes de harcèlement scolaire est tristement longue. Et pour cause, selon les associations, un élève français sur dix en est victime. En outre, un adolescent harcelé sur quatre déclare avoir pensé au suicide.

Depuis le décès de sa fille Lindsay qui a mis fin à ces jours après avoir été la cible d’insultes et de menaces récurrentes, Betty Gervois a décidé de lutter contre ce fléau en créant l’association «Les Ailes de Lindsay», et en multipliant les actions. Une marche blanche en mémoire de toutes les victimes de harcèlement scolaire et cyber-harcèlement aura ainsi lieu ce dimanche à partir de 10h, près de Lens.

La mobilisation qui vise à rendre hommage aux victimes, mais aussi à dénoncer les conséquences trop souvent dramatiques du harcèlement, partira du cinéma Pathé dans le centre de Liévin (Pas-de-Calais).

«Il y a trop d’enfants qui souffrent pour rester sans rien faire», a affirmé l’organisatrice dans les colonnes du Journal du Dimanche. Des milliers d’enfants sont «dans le silence et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls», a-t-elle précisé.