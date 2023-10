Météo : voici les 28 départements en vigilance jaune Orages ce lundi

Vingt-huit départements français ont été placés en vigilance jaune Orages pour la journée du lundi 23 octobre. Le Massif-central est particulièrement concerné.

Il y aura de l'orage dans l'air, ce lundi 23 octobre, sur le Massif-central. 28 départements français sont visés par une vigilance jaune de Météo-France à ce sujet. Cette dégradation pluvio-orageuse sera par endroit doublée d'un épisode cévenol.

Sont concernés les Vosges, la Haute-Marne, l’Aube, l’Yonne, la Côte d'Or, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, l’Ain, la Drôme, l'Isère, la Nièvre, l'Allier, la Saône-et-Loire, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Cantal, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, l'Hérault et le Gard.

La vigilance jaune vise plus particulièrement la deuxième partie de la journée de lundi, à partir de 15h et jusqu'à 18h (heure métropole). De fortes rafales sont par ailleurs attendues dès la nuit de dimanche à lundi sur les Pyrénées.

Pour rappel, un épisode cévenol est lié à des remontées d'air chaud, humide et instable en provenance de la Méditerranée et qui peuvent générer des orages violents, parfois stationnaires. Selon Météo-France, il se produisent souvent en automne, au moment où la mer est la plus chaude, «ce qui favorise une forte évaporation».