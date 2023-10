Météo : à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

La météo de ce lundi 23 octobre sera à l’image de celle de toute cette semaine dans l’Hexagone, avec de la pluie attendue dans toute la France à l’exception du sud du pays, selon les prévisions faites par Météo-France. Voici en détail la cartographie de la météo annoncée pour chaque jour jusqu’à dimanche.

Les précipitations à répétition vont permettre de réhydrater les sols dans le pays après de longues semaines de sécheresse. Après un début octobre particulièrement chaud dans tout l’Hexagone, la pluie va s’imposer dans tout le pays tout au long de la semaine, selon les prévisions de Météo-France.

Ce lundi après-midi, les précipitations dominent déjà la moitié nord du pays, à l’exception de l’extrême nord-est avec des éclaircies annoncées à Strasbourg (Bas-Rhin) et Brest (Finistère). Des pluies orageuses sont même attendues à Auxerre (Yonne) et Chaumont (Haute-Marne) alors que la grêle pourrait frapper Vichy (Allier). La minimale est estimée à 11 °C à Belfort et la maximale à 28 °C à Ajaccio (Corse du Sud).

© Météo-France

Ce mardi sera la journée la moins pluvieuse de la semaine sur le plan national. La pluie se concentrera sur le littoral s’étalant de Cherbourg (Manche) à La Rochelle (Charente-Maritime), avec également des averses attendues à Lille, Strasbourg, Belfort et dans le sud-est du pays. A noter qu’une pluie orageuse est également annoncée pour mardi après-midi à Ajaccio. Dans le reste de la France, le ciel sera voilé avec quelques éclaircies attendues dans la journée. La minimale sera de 11 °C à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et de 22 °C à Montpellier (Hérault).

La pluie gagnera du terrain ce mercredi en France, avec des éclaircies prévues seulement en Normandie, en Ile-de-France, dans le Centre-Val-de-Loire et dans les communes de l’extrême sud du pays, ainsi qu’en Corse. Les précipitations seront généralisées dans la quasi-totalité du pays, à l’image de cette fin de semaine. La minimale annoncée pour mercredi après-midi sera de 10 °C à Bourg-Saint-Maurice et la maximale de 24 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Ce jeudi, l’Hexagone sera entièrement sous la pluie, à l’exception des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur qui auront le droit à des éclaircies dans l’après-midi. Comme la veille, la minimale sera prévue à Bourg-Saint-Maurice avec 12 °C et les maximales à Perpignan et Ajaccio avec 24 °C.

Pour vendredi, la situation sera quasi-identique, avec des précipitations attendues dans tout le pays sauf dans le sud, en Corse et à l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les minimales annoncées seront de 13 °C à Limoges (Haute-Vienne) et Aurillac et la maximale concernera à nouveau Ajaccio avec 22 °C.

Ce samedi, les éclaircies feront leur retour dans une majeure partie du pays. La pluie sera attendue dans les régions du Grand Est, de la Normandie, de la Haute-Garonne et dans certaines villes comme Brest, Nantes (Loire-Atlantique) et Aurillac.

La minimale sera à nouveau prévue à Bourg-Saint-Maurice avec 12 °C et la maximale encore à Ajaccio avec 22 °C.

Ce dimanche, la pluie sera encore largement présente dans tout l’Hexagone, à l’exception de la Corse, de la région PACA, de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de quelques villes comme Strasbourg, Belfort, Toulouse (Haute-Garonne) et Perpignan qui bénéficieront d’éclaircies.

Les minimales prévues seront de 14 °C à Alençon (Orne) et Rouen (Seine-Maritime) tandis que la maximale sera de 23 °C à Ajaccio.