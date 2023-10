Carte bancaire : voici ce qui va changer avec les numéros

Grâce aux nouvelles technologies, les cartes bancaires vont bientôt se transformer et s’affranchir de nombreux éléments, à commencer par les numéros en relief.

Fini les cartes bancaires traditionnelles ? Pour des raisons technologiques et de sécurité, les cartes bancaires traditionnelles devraient, petit à petit, changer d’apparence pour se moderniser en abandonnant notamment tous leurs éléments extérieurs, comme les numéros en relief, l'espace pour la signature, ou encore la bande magnétique.

La carte bancaire est un incontournable du portefeuille des Français depuis de nombreuses années. Peu importe l’établissement bancaire, elles se présentent toutes quasiment de la même manière : un numéro inscrit en relief au recto, qui correspond à une combinaison de 16 chiffres pour identifier chaque carte de manière unique, mais aussi une bande magnétique et un espace pour la signature au verso. Tout cela devrait prochainement disparaître.

Plus d'utilité technologique

À l’instar de certaines banques en ligne, des établissement bancaires ont fait le choix de faire disparaître de manière totale ou partielle les chiffres au dos de la carte. A la Banque Postale, la Banque Populaire ou encore la Caisse d’Épargne, ils sont encore inscrits mais ne sont plus en relief. Certains acteurs sont allés plus loin, en supprimant purement et simplement ces chiffres, à l’image d’Apple, avec sa carte crédit lancée en 2019 mais pas encore lancée en France.

Alors, pourquoi ces changements ? En réalité, le relief des 16 chiffres date d’une autre époque, où il fallait insérer sa carte bancaire dans un «sabot», qui permettait d’imprimer le numéro sur une «facturette» grâce à du papier carbone. Mais les sabots ont disparu depuis longtemps, laissant la place aux Terminaux de paiement électronique (TPE), et le relief n’a donc plus aucune utilité.

Bientôt la fin de la signature et de la bande magnétique

Le numéro à 16 chiffres n’est pas le seul qui pourrait disparaître des cartes bancaires : la signature et la bande magnétique qui figurent au verso, pourraient également être supprimées dans les années à venir. En effet, ces deux éléments étaient nécessaires à l’arrivée des premiers TPE, dans les années 1970. Il fallait alors faire glisser sa carte dans une glissière qui lisait la carte magnétique, et enfin signer le reçu que le commerçant imprimait. Mais, en France, cette méthode de paiement a disparu.

Si la modification du design des cartes est notamment liée aux évolutions de la technologie, elle tient aussi de la volonté des banques de moderniser un produit relativement ancien. Par ailleurs, en réalité, seuls certains éléments restent indispensables, comme la puce électronique, le nom de l’émetteur et du porteur, le réseau (Visa, MasterCard ou encore CB) et l’hologramme anti-contrefaçon.

Ainsi, d’autres innovations pourraient suivre, à commencer par l’intégration d’un capteur d’empreintes digitales, qui existe déjà sur certaines cartes haut de gamme, et qui permet d’authentifier un paiement sans avoir à réaliser de code.