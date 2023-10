Euro numérique : ce que l’on sait du projet de monnaie électronique, actuellement en «phase préparatoire»

Ce mercredi 18 octobre, la Banque centrale européenne a annoncé le lancement d'une phase préparatoire de deux ans pour décider ou non de la création de l'euro numérique.

Bientôt des euros numériques pour concurrencer les cryptomonnaies, comme le Bitcoin ? Pour répondre à la dématérialisation croissante des paiements et à la multiplication des monnaies électroniques, la Banque centrale européenne (BCE) envisage la création d'un euro numérique. Mercredi 18 octobre, l'institution a annoncé le lancement de «la phase préparatoire» du projet, qui doit durer deux ans.

Cette décision ne constitue pas un feu vert à la création de cette monnaie, elle ouvre seulement une phase de tests et d'expérimentations. L'euro numérique ne pourra réellement voir le jour que lorsque le processus législatif de l'Union européenne sera achevé, c'est-à-dire quand les autorités européennes, Parlement, Commission, Conseil, Eurogroupe, se seront prononcés sur le statut de cette monnaie.

With a #digitaleuro, you would have an additional payment option that combines the advantages of central bank money with the ease and practicality of modern digital payments.





