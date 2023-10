Ouverture à la concurrence des bus en Ile-de-France : ce que l’on sait de la loi qui pourrait mettre fin au monopole de la RATP

Ce lundi 23 octobre, le Sénat va examiner en séance publique la proposition de loi pour l'ouverture à la concurrence des bus RATP à Paris et en petite couronne, signant la fin d'un monopole.

Que contient cette proposition ? Ce lundi 23 octobre, les sénateurs vont examiner la proposition de loi de Vincent Capo-Canellas (Union des démocrates et indépendants) permettant l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

Ainsi, si le texte législatif est adopté par le parlement, il officialisera cette ouverture à d'autres opérateurs, prévue dans la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

Découpage des lots

Les nouveaux entrants auront la possibilité d’acquérir l'exploitation d'une partie du réseau de bus, répartie en lots. «Chacun des 13 lots représente l’équivalent d’un réseau comme celui de Rennes ou de Nantes : à l’issue du processus, 19.000 salariés, 308 lignes et plus de 4.500 bus seront transférés», peut-on lire dans un communiqué du Sénat.

De son côté, Ile-de-France Mobilités, qui s'est chargée de cet allotissement, a d'ores-et-déjà lancé des appels d'offres. Ce texte ouvert en séance publique au Sénat ce lundi permet à IDFM de se charger «d'échelonner le calendrier», pendant une durée maximale de deux ans, soit entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, la date fixée par le législateur européen.

Protection des salariés

Le point central de cette proposition de loi déposée par le sénateur de la Seine-Saint-Denis Vincent Capo-Canellas reste la protection des salariés. Ces derniers avaient obtenu des garanties en 2019, dans la Loi d'orientation des mobilités (LOM).

Les salariés de la RATP transférés vers un autre exploitant pouvaient, selon les termes de la loi LOM, continuer à bénéficier du régime spécial de retraites prévue par la Régie autonome des transports parisiens.

De plus, ce texte permet au salarié un transfert vers un autre centre-bus, et non plus ligne par ligne «évitant ainsi à plus de 3.000 salariés de devoir changer de lieu de prise de poste», précise le communiqué.

La présidente d'Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France Valérie Pécresse avait salué ce point précis prévu dans la proposition de loi déposée le 29 septembre dernier au Sénat.