Bison futé : le trafic du week-end de la Toussaint s'annonce très difficile dans le sens des départs

Ce vendredi 27 octobre, le trafic sera saturé sur l'ensemble de l'Ile-de-France et très perturbé dans tout le reste de l'Hexagone, plus précisement dans le sens des départs.

Le trafic s'annonce difficile dans l'Hexagone pour ce départ de week-end de la Toussaint, particulièrement en Île-de-France. Il sera difficile de circuler notamment à la sortie des grandes agglomérations annonce Bison Futé.

© Bison Futé

Les plus grosses difficultés sont attendues dans le sens des départs. Les axes de circulation les plus chargés seront les autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée. Les pertubations sont prévues jusqu’en fin de soirée avec un pic entre 18h et 20h.

Plus précisemment, le trafic sera dense sur l'A31 entre 15h et 20h, sur l'A10 de 10h à 22h avec un passage saturé entre 18h et 20h, sur l'A6 de 11h à 20h et sur l'A7 de 16h à 20h.

Les conseils de Bison Futé

Il faudrait éviter de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant ou après 22h, éviter l’A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 15h et 20h, et éviter l’A7 entre Salon-de-Provence et Marseille entre 16h et 20h.

Samedi, le trafic devrait redevenir normal sauf en Île-de-France où il sera légèrement plus faible, restant orange sur le site des prévisions dans le sens des départs.

© Bison Futé

Bison Futé n'anticipe pas de circulation compliquée en ce qui concerne les retours. Dimanche le trafic sera habituel.