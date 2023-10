Ehpad : la piètre qualité des repas conduit à la dénutrition de 30% des résidents, selon une enquête

Une enquête publiée ce jeudi 26 octobre s'inquiète de la qualité des repas servis aux pensionnaires des Ehpad français. La nourriture, peu appétissante, conduit à la dénutrition de certains résidents.

Le repas n'est plus un moment de plaisir pour de nombreux résidents d'Ehpad en France, selon 60 millions de consommateurs. Dans le cadre d'une enquête publiée ce jeudi 26 octobre, l'association a interrogé 255 personnes âgées à propos de leurs habitudes alimentaires dans ces établissements, révélant un problème de dénutrition pour 30% des résidents.

D'après les données recueillies, les assiettes servies en Ehpad sont pourtant «assez équilibrées» dans l'ensemble, même si les féculents sont souvent plus présents que les légumes.

Nouveau numéro



[Étude inédite] Alimentation en #Ehpad : stop aux repas punition !



La qualité nutritionnelle est au rendez-vous mais les témoignages sont accablants : variété des menus, quantité, aspect des plats, aide au repas… Il faut que ça change !https://t.co/JSwlxCXeCq pic.twitter.com/s4XnNS7nb2 — 60 Millions de consommateurs (@60millions) October 26, 2023

L'aspect gustatif est en revanche largement critiqué par les interrogés. Les résidents décrivent notamment les plats mixés, indiqués en cas de difficulté à mastiquer ou déglutir, comme «peu appétissants», «sans aucun goût» et constitués d'aliments «non identifiables». Les personnes âgées déplorent en outre le fait que ces repas sous forme de purée sont parfois servis à tous les résidents, y compris ceux capables de mâcher.

Cette nourriture est si peu satisfaisante qu'«un quart seulement des résidents finit son assiette, 53% la terminent "parfois" et 21% "jamais"». Or, «contrairement aux idées reçues, le vieillissement augmente les besoins énergétiques, à cause d'un moins bon rendement métabolique», signale Annick Ruffat, diététicienne dans les hôpitaux de Luchon (Haute-Garonne).

Plus de 12 heures de jeûne dans 75% des cas

Résultat : la dénutrition toucherait 30% des résidents d'Ehpad ce qui «accroît les risques de chutes» et «limite les défenses immunitaires», explique auprès de franceinfo Sylvie Metzelard, rédactrice en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Dans cet état, les résidents sont «en proie à plein d'infections».

A cela s'ajoute le fait que dans 75% des cas les 12 heures de jeûne maximum recommandées par les gériatres «s'avèrent dépassées». L'enquête montre en effet que le dîner est souvent servi entre 18h et 18h30, alors même que le petit déjeuner est proposé à partir de 7h et jusqu'à 10h30.

Sans compter qu'à cause de la pénurie de personnel sévissant dans le secteur, dans un tiers des cas recensés une seule personne est présente pour aider les personnes âgées à manger. En moyenne, les Ehpad disposent de six salariés pour dix résidents, ce qui amène 87% de ces derniers à patienter longuement avant de pouvoir manger.

60 millions de consommateurs souligne les moyens limités dont disposent ces établissements, sachant que certains ont moins de six, voire trois euros à consacrer aux repas pour toute une journée. La mission est d'autant plus difficile aujourd'hui, alors que l'inflation a fait bondir de nombreux prix, notamment dans l'alimentaire.