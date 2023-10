Vacances de la Toussaint : quel temps fera-t-il en France ce week-end ?

Ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint devrait être pluvieux sur une large partie du pays, selon les prévisions de Météo France.

Un temps à rester chez soi. La pluie sera présente un peu partout en France lors de ce deuxième week-end de vacances, d'après les prévisions météorologiques établies par Météo France.

La journée de ce samedi 28 octobre s'annonce pluvieuse sur toute la partie ouest du pays. Après une matinée où le soleil brillera, la pluie s'invitera aussi à Paris. Le sud sera globalement épargné avec une journée ensoleillée.

Côté températures, il fera entre 5 °C et 17 °C dans la matinée avec des minimales pour Bourg-Saint-Maurice et Gap, et des maximales pour Ajaccio et Biarritz. Dans l'après-midi, les températures oscilleront entre 12 °C et 22 °C.

un dimanche de pluie

Dimanche 29 octobre, le soleil désertera presque toute la France. Seuls quelques départements du Sud échapperont aux pluies, comme l'Hérault, même si le ciel devrait tout de même rester voilé.

Les températures seront légèrement supérieures à celles de samedi. Il fera entre 7 °C et 18 °C dans la matinée. Pour l'après-midi, il fera entre 14 °C et 23 °C. Les maximales sont attendues à Marseille, Biarritz et Ajaccio.