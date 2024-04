Orages : huit départements placés en vigilance orange dès ce samedi après-midi

Ce samedi 27 avril, Météo-France a placé huit départements en vigilance orange aux orages. Le quart sud-est devrait également se retrouver sous la pluie et subir quelques rafales de vent.

Soyez très vigilants. Huit départements du quart sud-est de la France sont concernés par une alerte orange aux orages, depuis ce samedi 27 avril au matin et jusqu'à ce soir, minuit.

8 départements du Sud-Ouest : Gironde, Landes, Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne et Lot.







Dans le détail, les territoires sous vigilance sont la Charente, la Gironde, les Landes, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne.

Certains conseils à suivre

Certains départements sont concernés par une triple vigilance. C'est le cas de la Dordogne, en alerte jaune pour pluie-inondation et crues, et du Lot pour des raisons de pluie-inondation et de vent. Cet épisode orageux sera également accompagné de vent dans le Tarn-et-Garonne.

«Cet après-midi et soirée de samedi, des orages parfois forts vont circuler sur le sud-ouest du pays», confirme Météo-France. «Ces orages présenteront une activité électrique intense, pouvant occasionner des violentes rafales de vent (de l'ordre de 80 à 100 km/h), de fortes précipitations et des chutes de grêles. En progressant vers le Massif central, le caractère pluvieux prendra le pas sur l'activité électrique», précise l'organisme météorologique dans son bulletin.

Pour faire face à cette situation, Météo-France a délivré quelques conseils sur les réseaux sociaux, à savoir «s'éloigner des arbres et des cours d'eau, s'abriter dans un bâtiment en dur, éviter de se déplacer, protéger les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et éviter d'utiliser son téléphone ou ses appareils électriques».

Cet épisode orageux ne devrait pas se poursuivre au-delà de la nuit. En effet, les alertes ne seront, pour l'heure, pas reconduites demain.