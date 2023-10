JO 2024 : Gérald Darmanin promet des moyens «décuplés» pour assurer la sécurité

À moins de neuf mois du début des Jeux olympiques de Paris 2024, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce dimanche que les moyens pour assurer la sécurité pendant l’événement seraient «décuplés» par rapport à ceux engagés pour la Coupe du monde de rugby.

Alors que la Coupe du monde de rugby s’achève, la France se prépare déjà à accueillir les Jeux olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août prochain. À cette occasion, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé ce dimanche que les moyens pour assurer la sécurité de l’événement seront «décuplés».

«Le ministère de l'Intérieur sera prêt pour organiser la cérémonie d'ouverture, pour assurer la sécurité des spectateurs et des équipes», a détaillé le ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement au commissariat de La Plaine, à Saint-Denis. «Nous serons parfaitement au rendez-vous», a-t-il insisté, pour les Jeux à Paris.

Par ailleurs, le ministre s'est également félicité de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby d'un point de vue de la sécurité. Gérald Darmanin a rappelé que «11.000 membres des forces de l'ordre» et «environ 3.000 policiers municipaux» avaient été mobilisés «chaque jour». Au total, près de 110.000 policiers et gendarmes et plus de 80.000 acteurs de la sécurité civile ont été engagés.

«En deux mois, il y a eu 4.880 opérations antidélinquance, soit plus de 80 par jour, qui ont donné lieu à 781 interpellations», a-t-il ajouté, en soulignant qu'il y avait eu «une vingtaine de drones malveillants neutralisés».

Pour rappel, la Coupe du monde de rugby a accueilli plus de 600.000 visiteurs étrangers, tandis que les Jeux olympiques devraient rassembler près de 15 millions de spectateurs en France.