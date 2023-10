Location d’appartement : ces heures et jours pour postuler permettraient de trouver un logement plus facilement

Le site d’annonces immobilières SeLoger a publié cette semaine des données précieuses pour aider les internautes à chercher un bien locatif, alors que la France connaît une baisse des offres de location. Et parmi elles, on peut découvrir les jours et les horaires idéaux pour déposer son dossier et accéder à des logements.

La recherche d’un appartement en location peut vite devenir un calvaire, tant l’offre est mince et la concurrence est rude. Pour booster les chances des internautes, le site spécialisé dans la diffusion d’annonces immobilières, SeLoger, a publié quelques données qui pourront rapidement aider de nombreux chercheurs de biens.

Dans le détail, le site a analysé l’ensemble des annonces mises en ligne afin de connaître les meilleures périodes de la semaine pour trouver le bien idéal.

Privilégiez des recherches en semaine vers 15h

Les chiffres de SeLoger révèlent une mise en ligne des annonces bien plus élevée en semaine, surtout durant l’après-midi. Plus exactement, entre 13h et 18h, du lundi au vendredi.

C’est même à 15h qu’il faudrait se connecter pour avoir le plus de chances de tomber sur des pépites récemment mises en ligne, puisque près de 40% des annonces quotidiennes de biens à louer sont déposées par les agences immobilières à ce moment-là.

Les mardis et mercredis à suivre

Pour booster vos chances de dénicher l’appartement de vos rêves, mardi et mercredi sont les jours parfaits. Près de quatre offres de location sur dix sont ainsi postées durant ces deux jours.

La fin de semaine est la période difficile pour chercher un appartement à louer. Seule 1 annonce sur 10 de la semaine est postée le samedi, un chiffre qui baisse drastiquement le dimanche. C’est le pire jour de la semaine, les agences immobilières sont fermées et l’on ne recense que 3% de création d’annonces de locations.

L’offre locative en baisse, les loyers en hausse

Il est de plus en plus compliqué de trouver une location en France. C’est ce que décrit une étude SeLoger, publiée le 27 septembre dernier. Selon le site d’annonces, «le stock d’offres de biens à louer a baissé en France de 18 % en moyenne depuis janvier 2022, et de 9 % rien qu’au cours des douze derniers mois».

1️⃣ La pénurie locative : Les locations en France ont chuté de 18% depuis janvier 2022



2️⃣ Hausse des loyers : Forte demande face à une offre limitée



3️⃣ Les limites des mesures de contrôle : Le nombre de biens à louer a chuté de 38,3% en un an pic.twitter.com/yDgWaenEwv — SeLoger (@SeLoger) October 20, 2023

Dans les grandes villes, le recul est de «23,2% en moyenne en seulement un an». Les plus fortes baisses sont à Rennes (-42,9%) ; Paris (-38,3%) ou Nice (-33,9%).

Résultat de cette baisse d’offres, les loyers ont «augmenté de 3,2 % en moyenne en un an dans les dix plus grandes villes de France», ajoute SeLoger. Une hausse des loyers qui accroît encore plus les difficultés à trouver un logement convenable.