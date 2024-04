Voici 6 lieux de films mythiques qu’il est possible de louer

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’Harry Potter ou Bella Swan le temps d’une nuit ? C’est désormais possible grâce aux nombreux lieux de tournage de films cultes proposés à la location.

À quelques semaines du Festival de Cannes, il est encore possible de se mettre dans la peau d’une star. Et cela grâce au «set-jetting», comprenez «ciné-tourisme», une nouvelle tendance qui consiste à voyager au sein de lieux dans lesquels ont été tournés des œuvres cinématographiques. La plate-forme de location en ligne Airbnb regorge de lieux ayant servi au tournage de séries et films cultes. En voici quelques-uns.

La maison atypique de Godric's Hollow dans «Harry Potter»

Cette bâtisse est sûrement l’une des plus mythiques. Située à Lavenham, au Royaume-Uni, elle est la maison d’enfance d’«Harry Potter» dans la saga. Bien que dans la fiction, elle se situe dans le village de Godric’s Hollow, son charme est identique au film. Et pour cause : la décoration et l’atmosphère du lieu collent à la perfection au monde des sorciers.

La maison blanche de Bella Swan dans «Twilight»

Voilà un lieu qui va ravir les fans de Bella dans la série «Twilight». Contrairement à la fiction, la maison n’est pas située à Forks, mais à Saint Helens dans l’Oregon, aux États-Unis. Et pour satisfaire les amateurs, de nombreuses références à la saga se sont glissées dans la décoration de la maison.

la Maison des byers dans «Stranger Things 4»

Avec son look des années 1980, elle est reconnaissable entre toutes. Il s’agit de la maison de la famille Byers dans la saison 4 de «Stranger Things» sur Netflix. Au-delà de son aspect vintage, cette maison résidentielle offre cinq chambres réparties sur trois niveaux. Elle se situe à Albuquerque aux États-Unis, et ravira les amoureux de surnaturel.

La cabane de Tony Stark dans «Avengers»

Les connaisseurs d’«Avengers» reconnaîtront cette cabane insolite. Dans «Avengers Endgame», elle sert d’abri à Tony Stark alias Iron Man, interprété par Robert Downey Jr. Située dans un écrin de verdure au sein de l’état de Géorgie aux États-Unis, elle permet de s’évader, à seulement une trentaine de minutes d’Atlanta.

La villa en Italie de Marianne dans «Normal People»

Avis aux fans de la série «Normal People», sortie en 2020. Cette villa italienne est au centre de la saga, dans laquelle Marianne invite ses amis, en Italie. Située à quelques kilomètres de Rome, cette ancienne ferme promet un dépaysement total, du fait de son immersion dans la campagne.

la bâtisse à colonnes de «Vampire Diaries»

Richard et Carol Lockwood, personnages emblématiques de «The Vampire Diaries», ouvrent leur demeure au public. Cette dernière, située à Covington en Géorgie, permettra de plonger les curieux dans l’univers de la série.